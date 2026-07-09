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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan Release: थलापति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड से मिला A सर्टिफिकेट, रिलीज डेट भी कंफर्म

Jana Nayagan Release: थलापति विजय की 'जन नायकन' को सेंसर बोर्ड से मिला A सर्टिफिकेट, रिलीज डेट भी कंफर्म

Jana Nayagan Release: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को आखिरकार सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए भी तैयार है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Jul 2026 07:41 PM (IST)
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Jana Nayagan Release: तमिल एक्टर थलापति विजय इन दिनों फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, तमिलनाडु के सीएम विजय जोसेफ पिछले 7 महीनों से ही अपनी अपकमिंग फिल्म की रिलीज की वजह से सुर्खियों में रहे हैं. मूवी सेंसर बोर्ड में अटकी हुई थी. इसे पहले जनवरी, 2026 में रिलीज किया जाना था लेकिन इसे सर्टिफिकेशन बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद अब फैंस का ये 7 महीनों का इंतजार खत्म हो गया है.

तमिलनाडु सीएम थलापति विजय सीएम बनने से पहले अपनी आखिरी फिल्म के तौर पर वो अपने फैंस को इस फिल्म को एक गिफ्ट के तौर पर सौंपना चाहते थे लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया लेकिन सीएम बनने के बाद अब उनकी इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा. फिल्म को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिली और इसकी रिलीज डेट भी तय हो गई है.

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सीएम विजय की फिल्म को मिला A सर्टिफिकेट

थलापति विजय की फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसके बाद अब इसे दर्शक अगर फैमिली और बच्चों के साथ देखने का प्लान कर रहे हैं तो वो इसे नहीं दे पाएंगे. फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेशन मिलने की वजह से इसे केवल 18 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चे ही थिएटर में देख पाएंगे. 

 
 
 
 
 
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कोर्ट ने की थी यू/ए 16+ सर्टिफिकेट देने की घोषणा

गौरतलब है कि सीएम विजय जोसेफ की फिल्म 'जन नायकन' के सर्टिफिकेशन की लड़ाई कोर्ट तक में चली थी. मेकर्स ने पूरे विवाद को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर सिंगल जज की बेंच ने फिल्म को तुरंत यू/ए 16+ सर्टिफिकेट देने की घोषणा की थी. हालांकि बाद में इस फैसले को भी बदल दिया गया था. फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था. मेकर्स ने फिल्म पर लगी रोक को हटाने की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को इस मसले को जल्द सुलझाने का आदेश दिया था.

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ऑनलाइन लीक हो चुकी फिल्म

इतना ही नहीं, विजय की फिल्म 'जन नायकन' के ऑनलाइन लीक का भी मामला सामने आ चुका है. करीब 1.2 करोड़ लोगों द्वारा इसे गैरकानूनी ढंग से डाउनलोड किया था. इसका फेक सेंसर सर्टिफिकेट भी सामने आया था. हालांकि, जब विजय ने सीएम पद की शपथ ली तो उस समय कयास लगाए गए कि अब इसकी रिलीज देरी नहीं होगी और अब इस फिल्म रिलीज का समय भी आ गया.

'जन नायकन' की रिलीज डेट

'जन नायकन' की रिलीज की बात की जाए तो फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है. कनाडा के डिस्ट्रीब्यूटर 'यॉर्क सिनेमाज' ने बुधवार को एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा किया था. इसमें जानकारी दी गई थी कि इसे 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. आपको बता दें कि इस फिल्म में विजय के साथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:39 PM (IST)
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