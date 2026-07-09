हॉलीवुड फिल्ममेकर क्रिस्‍टोफर नोलन पिछले दिनों से काफी चर्चा में हैं. वो फिल्म 'द ओडिसी' की वजह से हेडलाइन्स में बने हुए हैं. बताया जा रहा है कि उनकी ये फिल्म अभी तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म है. हालांकि, इससे पहले वो 'ओपनहाइमर' जैसी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, जो बड़े बजट की फिल्म रही और सबसे कमाऊ मूवी भी कहलाई. एक बार फिर से वो अपनी आने वाली फिल्म की वजह से छाए हुए हैं. चलिए बताते हैं क्रिस्टोफर नोलन के बारे में.

क्रिस्टोफर नोलन कौन हैं?

क्रिस्टोफर नोलन के बारे में बात करें तो वो अमेरिकी फिल्मों के निर्माता और डायरेक्टर हैं. उनका जन्म 30 जुलाई, 1970 को हुआ था. उन्हें स्क्रीन पर मुश्किल कहानियों को दिखाए जाने के लिए जाना जाता है. उनकी गिनती इंडस्ट्री के बड़े फिल्ममेकर्स में की जाती है, जो बड़े बजट की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे साउथ में एस एस राजामौली हैं. वो अपने करियर में 'ओपनहाइमर' जैसी कई बेहतरीन और हिट फिल्में भी दे चुके हैं.

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क्रिस्टोफर नोलन का करियर

क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म मेकिंग में अपना करियर छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अंग्रेजी लिटरेचर में पढ़ाई करते हुए अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी और आगे ये सिलसिला जारी रखा था. इसके बाद नोलन ने बतौर डायरेक्टर साल 1998 में 'फॉलोइंग' फिल्म के साथ करियर की शुरुआत की थी. वहीं बाद में उन्हें दूसरी फिल्म 'मेमेंटो' (2000) से इंटरनेशनली पहचान मिली थी. इसे ऑरिजनल स्क्रीनप्ले की कैटेगरी में अकेडमी अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला था.

क्रिस्टोफर नोलन को मिले ये अवॉर्ड्स

क्रिस्टोफर नोलन ने अपने करियर में भी कई अवॉर्ड्स जीते हैं. वो 8 बार अकेडमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए लेकिन 2 बार ही जीत हासिल कर पाए. दो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स जीते, 1 गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स मिला. इतना ही नहीं, वो 2011 से 2014 तक फोर्ब्स की सबसे ज्यादा इनकम और पॉपुलर सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में भी शामिल रहे. इसके साथ ही साल 2019 में उन्हें उनके योगदान के लिए 'कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर' भी चुना जा चुका है.

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क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में

क्रिस्टोफर नोलन की सबसे चर्चित फिल्म 'ओपनहाइमर' रही, जो कि उनकी 12वीं फिल्म रही. इस फिल्म से उन्होंने सबको हैरान कर दिया और ये अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन रही है. हालांकि, नोलन इसके पहले 2005 में 'बैटमैन बिगिन्स', 2008 में 'द डार्क नाइट' और 2012 में 'द डार्क नाइट राइजेज' जैसी फिल्में भी दे चुके हैं, जिसने उन्हें बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया था. देखिए उनकी टॉप 10 फिल्में...

1. द डार्क नाइट (2008)- IMDb रेटिंग 9.1

2. इंसेप्शन (2010) आईएमडीबी रेटिंग 8.8

3. इंटरस्टेलर (2014) आईएमडीबी रेटिंग 8.7

4. द प्रेसटाइज (2006) 8.5 IMDb रेटिंग

5. द डार्क नाइट राइज (2012) 8.4 IMDb रेटिंग

'द ओडिसी' की कहानी

बहरहाल, अगर अब क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग फिल्म 'द ओडिसी' के बारे में बात की जाए तो ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म है, जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखने के लिए मिलने वाला है. ये फिल्म होमर की फेमस प्राचीन ग्रीक कविता पर आधारित है. इसमें ट्रॉय की ऐतिहासिक भयानक लड़ाई को दिखाया गया है.

'द ओडिसी' पर कबसे काम कर रहे थे क्रिस्टोफर?

बॉलीवुड लाइफ के मुताबिक, क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्म 'ओपनहाइमर' बनाने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गए थे. इसका खुलासा उन्होंने खुद किया था, जब उनकी ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. परमाणु युद्ध और इंसान के विनाश के बारे में लगातार दो साल तक सोचना उनके लिए एक डिप्रेशन भरा हो गया था. ये समय उनके लिए किसी हॉरर से कम नहीं था. अभी इसी चीज को दिमाग के हटाने के लिए उन्होंने 'द ओडिसी' जैसी पौराणिक फिल्म बनाने का फैसला किया. उन्हें लगा था कि इससे उनका मूड बदलेगा लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो पाया.

कब रिलीज होगी द ओडिसी?

अंत में अब बात करें कि फिल्म 'द ओडिसी' को कब रिलीज किया जाएगा तो ये फिल्म इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 2000 करोड़ बताया जा रहा है. इसे भारत में 16 जुलाई, 2026 और अमेरिका के साथ यूके में 17 जुलाई, 2026 को रिलीज किया जाएगा.