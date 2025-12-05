बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शर्मिला टैगोर अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. शर्मिला ने मंसूर अली खान से निकाह किया था.इस शादी से उन्हें तीन बच्चे हुए. सैफ अली खान, सोहा और सबा अली खान.

अक्सर आपने देखा होगा कि सोहा अपनी मां की तारीफें करते नहीं थकतीं. वह बराबर अपनी मॉम के बारे में कुछ न कुछ कहती रहती हैं. इन्हीं सब के बीच एक बार फिर से सोहा ने अपने मां के बारे में एक दिलचस्प खुलासा किया है.

सोहा अली खान हाल ही अपने पॉडकास्ट में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और कस्तूरी महंता को बुलाया. शो में तीनों लव-अफेयर और रिलेशनशिप को लेकर काफी बातें की. बारी-बारी से तीनों ने लव-रिलेशनशिप पर काफी कुछ कहा.

इस दौरान सोहा ने अपनी मां के 60 के दशक से जुड़े एक राज खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां शर्मिला उनके पिता मंशूर अली खान के उठने से पहले ही मुंह पर मेकअप लगा लिया करती थीं.

शर्मिला क्यों लगा लेती थीं मेकअप?

सोनाक्षी सिन्हा से बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरी मां ने एक बार मुझे बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी, तो वह मेरे पिता के उठने से पहले उठकर थोड़ा मेकअप लगाती थीं और फिर वापस सो जाती थीं क्योंकि वह शर्मिला टैगोर थीं. वो चाहती थीं कि जब पापा उठें तो उन्हें शर्मिला टैगोर के तौर पर देखें. यह कुछ समय तक चलता रहा.'

उन्होंने आगे कहा कि जबकि वह अपने मां से बिल्कुल विपरीत काम करती हैं. वह कुणाल के सामने बिना मेकअप के भी काफी सहज महसूस करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Saba Pataudi (@sabapataudi)

क्या करती हैं सोनाक्षी

आगे पॉडकास्ट में जब यह सवाल सोनाक्षी से पूछा गया कि वह जहीर की अटेंशन पाने के वह क्या करती हैं. इस पर सोनाक्षी ने कहा,'मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचती. हमारे मामले में, यह असल में दिखावे से कहीं बढ़कर है. मैं उनकी ओर कई और चीजों के लिए आकर्षित होती हूं, जैसे कि वह कैसे हैं और मुझे कैसा महसूस कराते हैं. ये चीजें तब तक दूर नहीं होंगी जब तक वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते.चाहे मैं किसी भी साइज की दिख रही हूं या मैं कैसी भी दिख रही हूं, उन्होंने मुझे हमेशा आत्मविश्वास से भर दिया है.'