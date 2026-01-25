वेडिंग एनिवर्सरी पर सोहा अली खान का पति के नाम पोस्ट, लिखा- मुझे पता था कुणाल सबसे अलग हैं
सोहा अली खान ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पति कुणाल खेमू के लिए स्पेशल पोस्ट शेयर की है. इस वीडियो में कुणाल और सोहा को प्यारभरे पल बिताते देखा जा सकता है.
बॉलीवुड में पसंदीदा कपल्स में से एक सोहा अली खान और कुणाल खेमू अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. ये कपल रविवार को शादी की 11वीं सालगिरह मना रहा है. इस खास मौके पर सोहा ने अपने पति कुणाल खेमू के लिए एक भावुक और दिल छू लेने वाला पोस्ट लिखा.
सोहा ने की ये स्पेशल पोस्ट
सोहा ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो साझा किया. इस वीडियो में कुणाल के बीते कई सालों के ऐसे पल शामिल थे, जिनमें वह कभी हंसते हुए, कभी मस्ती करते हुए और कभी बिल्कुल सादे अंदाज में नजर आ रहे हैं. वीडियो के साथ सोहा ने साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' का गाना 'ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना' का बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल किया.
वीडियो साझा करते हुए सोहा ने कैप्शन में लिखा, "मुझे हमेशा से पता था कि कुणाल सबसे अलग हैं. 11 साल पहले हम दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया था और आज भी मुझे लगता है कि ये कदम उठाने का फैसला मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला है. हमारा रिश्ता समय के साथ और मजबूत हुआ है. हैप्पी एनिवर्सरी, मेरे कुणाल."
सोहा अली खान की लव लाइफ
सोहा और कुणाल की लव लाइफ की बात करें, तो दोनों की पहली मुलाकात साल 2009 में फिल्म 'ढूंढते रह जाओगे' के सेट पर हुई थी. उस समय दोनों ने अपने काम को प्रायोरिटी दी और नजदीकियों से दूरी बनाए रखी. हालांकि समय के साथ हालात बदले. अपनी दूसरी फिल्म 'निन्यानवे' की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और एक-दूसरे को समझने का मौका मिला. यहीं से दोस्ती की नींव पड़ी, जो धीरे-धीरे गहरे भरोसे और प्यार में बदल गई.
दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूती से आगे बढ़ाया. कुछ समय तक एक-दूसरे को जानने और साथ रहने के बाद सोहा और कुणाल ने शादी करने का फैसला लिया. 25 जनवरी 2015 को मुंबई में दोनों ने शादी की. यह शादी बेहद सादगी भरी थी, इसमें परिवार और करीबी लोगों को ही बुलाया गया था.
शादी के बाद 2017 में कपल ने बेटी इनाया नौमी खेमू का स्वागत किया.
