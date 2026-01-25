'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस: सनी देओल की फिल्म ने दो दिनों में बनाए ये पांच बड़े रिकॉर्ड

'बॉर्डर 2' थिएटर में लगी है और फैंस को खूब एंटरटेन कर रही है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. स्टोरीलाइन से लेकर एक्शन-इमोशन से भरपूर इस फिल्म पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. फिल्म को रिलीज हुए दो दिन हुए हैं और फिल्म कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. आइए नजर डालते हैं बॉर्डर 2 के 5 रिकॉर्ड पर.

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दो दिनों में 66.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. पहले दिन फिल्म ने 30 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म ने 36.5 करोड़ का बिजनेस किया.



2026 की बिगेस्ट ओपनर बनी बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 ने 30 करोड़ की ओपनिंग की. इसी के साथ फिल्म 2026 में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस साल रिलीज हुई इक्कीस ने पहले दिन 7 करोड़ कमाए थे. वहीं हैप्पी पटेल ने 1.25 करोड़ और राहु केतु ने 1 करोड़ का कलेक्शन किया था.

2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म

बॉर्डर 2 इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इस साल इक्कीस, हैप्पी पटेल, राहु केतु जैसी फिल्में रिलीज हुईं. इन तीनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. इक्कीस ने दुनियाभर में 41.25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं हैप्पी पटेल ने 5.55 करोड़ और राहु केतु ने 6.1 करोड़ का कलेक्शन किया.

रणवीर सिंह की धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ा

फिल्म बॉर्डर 2 ने 2025 की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बॉर्डर 2 ने दो दिनों में 66.5 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर ने दो दिनों में 60 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़ और दूसरे दिन 32 करोड़ का कलेक्शन किया था.

बॉर्डर का लाइफटाइम कलेक्शन क्रॉस किया

ये फिल्म 1997 में आई बॉर्डर की सीक्वल है. बॉर्डर को फैंस ने बहुत पसंद किया था. बॉर्डर ने उस वक्त 39.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब बॉर्डर 2 ने बॉर्डर को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है.

सनी देओल की चौथी बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी

फिल्म सनी देओल के करियर की 4 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म ने यमला पगला दीवाना, बॉर्डर सिंह साहब ग्रेट जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. बॉर्डर 2 फिलहाल गदर 2 (525.7 करोड़), जाट (88.72 करोड़), गदर: एक प्रेम कथा (76.65 करोड़) से पीछे चल रही है. लेकिन जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है आने वाले दिनों में फिल्म से उम्मीदें हैं कि इन फिल्मों को पीछे छोड़ देगी.