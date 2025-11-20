हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपलाश मुच्छल की दुल्हन बनेंगी स्मृति मंधाना, 'मुन्नाभाई स्टाइल' में अनाउंस की सगाई, वीडियो हुआ वायरल

पलाश मुच्छल की दुल्हन बनेंगी स्मृति मंधाना, 'मुन्नाभाई स्टाइल' में अनाउंस की सगाई, वीडियो हुआ वायरल

भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने हाल ही में कंपोजर पलाश मुच्छल संग अपनी अनाउंस बहुत ही यूनिक स्टाइल में अनाउंस की. इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 20 Nov 2025 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के फेमस मशहूर कंपोजर पलाश मुच्छल इस वक्त अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. वो जल्द ही भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को अपनी दुल्हन बनाने जा रहे हैं. हाल ही में स्मृति ने बेहद खास अंदाज में पलाश संग अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की है. उनका वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल होता नजर आ रहा है.

स्मृति ने 'मुन्नाभाई स्टाइलअनाउंस की सगाई

स्मृति मंधाना बहुत जल्द पलाश मुच्छल संग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं. आज यानि गुरुवार को जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से टीम इंडिया की एक फनी रील शेयर की. इसमें स्मृति मंधाना ने 'मुन्नाभाई स्टाइल' में अपनी सगाई की खबरों पर मुहर लगाते हुए नजर आ रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jemimah Jessica Rodrigues (@jemimahrodrigues)

स्मृति ने फ्लॉन्ट की सगाई की रिंग

स्मृति के साथ इस वीडियो में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भी जश्न मनाते दिखे. स्मृति कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं. जो डांस करते-करते अपनी सगाई की रिंग भी फ्लॉन्ट करती दिखी. वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. जिसमें यूजर्स स्मृति और पलाश को शादी की बधाई देते नजर आ रहे हैं. साथ ही इस जोड़ी को बेस्ट जोड़ी भी कहते हुए दिखाई दिए.

कब होगी स्मृति और पलाश की शादी?

खबरें हैं कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल महाराष्ट्र के सांगली गांव में इसी महीने यानि 23 नवंबर को सात फेरे लेने वाले हैं. शादी के बाद इसी गांव में एक शानदार पार्टी भी रखी जाएगी. इसके बाद कपल मुंबई में भी रिस्पेशन दे सकता है. जिसमें बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सितारे शामिल हो सकते हैं. बता दें कि पिछले महीने इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान पलाश मुच्छल ने शादी को लेकर हिंट दिया था. उन्होंने कहा था कि ‘स्मृति मंधाना जल्द ही "इंदौर की बहू" बन जाएंगी.’

Savi Vs Jigra: दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, बोलीं - ‘इंडस्ट्री माफिया को बेनकाब करें..’

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 20 Nov 2025 09:51 PM (IST)
Smriti Mandhana Bollywood Palash Muchhal
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नीतीश कैबिनेट में घोर परिवारवाद! RJD ने जारी कर दी लिस्ट, PM मोदी का क्यों किया जिक्र?
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
नीतीश कैबिनेट में घोर परिवारवाद! RJD ने जारी कर दी लिस्ट, PM मोदी का क्यों किया जिक्र?
टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करने की तैयारी में दक्षिण अफ्रीका! कोच के बयान से भारतीय खेमे में खलबली मचनी तय
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
