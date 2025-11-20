पलाश मुच्छल की दुल्हन बनेंगी स्मृति मंधाना, 'मुन्नाभाई स्टाइल' में अनाउंस की सगाई, वीडियो हुआ वायरल
भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने हाल ही में कंपोजर पलाश मुच्छल संग अपनी अनाउंस बहुत ही यूनिक स्टाइल में अनाउंस की. इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
बॉलीवुड के फेमस मशहूर कंपोजर पलाश मुच्छल इस वक्त अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. वो जल्द ही भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना को अपनी दुल्हन बनाने जा रहे हैं. हाल ही में स्मृति ने बेहद खास अंदाज में पलाश संग अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की है. उनका वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल होता नजर आ रहा है.
स्मृति ने 'मुन्नाभाई स्टाइल’ अनाउंस की सगाई
स्मृति मंधाना बहुत जल्द पलाश मुच्छल संग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं. आज यानि गुरुवार को जेमिमा रोड्रिग्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से टीम इंडिया की एक फनी रील शेयर की. इसमें स्मृति मंधाना ने 'मुन्नाभाई स्टाइल' में अपनी सगाई की खबरों पर मुहर लगाते हुए नजर आ रही हैं.
View this post on Instagram
स्मृति ने फ्लॉन्ट की सगाई की रिंग
स्मृति के साथ इस वीडियो में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भी जश्न मनाते दिखे. स्मृति कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं. जो डांस करते-करते अपनी सगाई की रिंग भी फ्लॉन्ट करती दिखी. वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. जिसमें यूजर्स स्मृति और पलाश को शादी की बधाई देते नजर आ रहे हैं. साथ ही इस जोड़ी को बेस्ट जोड़ी भी कहते हुए दिखाई दिए.
कब होगी स्मृति और पलाश की शादी?
खबरें हैं कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल महाराष्ट्र के सांगली गांव में इसी महीने यानि 23 नवंबर को सात फेरे लेने वाले हैं. शादी के बाद इसी गांव में एक शानदार पार्टी भी रखी जाएगी. इसके बाद कपल मुंबई में भी रिस्पेशन दे सकता है. जिसमें बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सितारे शामिल हो सकते हैं. बता दें कि पिछले महीने इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान पलाश मुच्छल ने शादी को लेकर हिंट दिया था. उन्होंने कहा था कि ‘स्मृति मंधाना जल्द ही "इंदौर की बहू" बन जाएंगी.’
