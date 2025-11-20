हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSavi Vs Jigra: दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, बोलीं - ‘इंडस्ट्री माफिया को बेनकाब करें..’

Savi Vs Jigra: दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट संग फोन कॉल, बोलीं - ‘इंडस्ट्री माफिया को बेनकाब करें..’

Savi Vs Jigra: एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोन कॉल शेयर की. जिसमें वो मुकेश भट्ट संग बात करती सुनाई दी. इसे शेयर कर उन्होंने फिल्ममेकर पर कई गंभीर आरोप लगाए.

By : सखी चौधरी | Updated at : 20 Nov 2025 09:18 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार एक बार फिर फिल्म ‘सावी’ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. जिसे मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था. दरअसल एक्ट्रेस ने आलिया भट्ट की फिल्म ‘जिगरा’ को ‘सावी’ की कॉपी कहा था. जिसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया कि मुकेश भट्ट ने दिव्या के इस कदम को पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा, ‘आलिया को कॉपी की जरूरत नहीं है.’ ये सुनकर अब दिव्या खोसला भड़क गई और उन्होंने मुकेश भट्ट संग हुई एक फोन कॉल को लीक कर दिया.

दिव्या ने मुकेश भट्ट संग फोन कॉल की लीक

दिव्या खोसला ने मुकेश भट्ट संग ये फोन कॉल अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. जिसमें वो मुकेश से पूछती हैं कि ‘सावी’ और ‘जिगरा’ के विवाद पर आपने मेरे खिलाफ बात क्यों की. जिसपर मुकेश कहते हैं, 'मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की. ये सारी प्लानिंग की गई है. मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा. ये तुम्हारे बर्थडे के हिसाब से प्लान किया गया. लेकिन इससे मेरी और तुम्हारी रिलेशनशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम किसी की बातों में मत आना.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divya ‘Chatur Naar’ khossla (@divyakhossla)

ये दिल दहला देने वाला है

दिव्या ने इस फोन कॉल को शेयर करते हुए कैप्शन में उस आर्टिकल को लिखने वालों पर अपनी भड़ास निकाली. जिसमें मुकेश भट्ट को उनके खिलाफ दिखाया गया. दिव्या ने लिखा, ‘इस खुलासे से मैं हैरान हूं. हाल ही में मुझे जो पता चला है, वो परेशान करने वाला और दिल दहला देने वाला है. भारी मन से, मुझे लगता है कि इस सच्चाई को जनता के सामने लाना ज़रूरी है, खासकर उन सभी कलाकारों और फैंस के लिए जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लॉबिंग और गेटकीपिंग का दंश झेला है.’

'कुछ ग्रुप टैलेंट को बाहर करने की कोशिश में है'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘दुर्भाग्य से, मेरे पास मुकेश भट्ट और मेरे बीच हुई बातचीत को शेयर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है ताकि लोग खुद सुन सकें कि कैसे कुछ ग्रुप करियर बर्बाद करने और असली टैलेंट को बाहर करने की कोशिश करते हैं. ये व्यवहार अस्वीकार्य है और इसे सामान्य नहीं माना जा सकता. अब समय आ गया है कि हम आवाज़ उठाएं और इंडस्ट्री माफिया को बेनकाब करें. मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी और मुकाबला करूंगी..”

ये भी पढ़ें - 

दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 20 Nov 2025 09:18 PM (IST)
Tags :
Mukesh Bhatt Divya Khosla Bollywood Savi Jigra
