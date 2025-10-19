म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर पलाश मुच्छल ने क्रिकेटर स्मृति मंधाना से अपनी शादी की पुष्टि की है. हाल ही में स्टेट प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम के दौरान, इंदौर के रहने वाले पलाश से स्मृति के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया .

पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के साथ शादी की पुष्टि की

पलाश और स्मृति के बीच रिलेशनशिप की खबरें बार-बार आती रही हैं. वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर उनके साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. हालांकि, दोनों ने कभी भी सामूहिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पलाश ने कहा, "वह जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी... बस इतना ही कहना चाहता हूं. मैंने आपको हेडलाइन दे दी है." हालांकि, पलाश ने अपनी शादी की तारीख या अन्य जानकारी शेयर नहीं की.

स्मृति मंधाना के बारे में

इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम की वाइस-कप्तान और ओपनिंग बैट्समैन स्मृति इन दिनों इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले आईसीसी फीमेल वर्ल्ड कप वनडे मैच के लिए इंदौर में हैं.

पलाश ने कहा, "मेरी शुभकामनाएं इंडियन कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति (मंधाना) के साथ हैं. हम हमेशा यही चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हर मैच जीते और देश का नाम रोशन करे." इस साल की शुरुआत में, जुलाई में, पलाश ने स्मृति के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी.

उन्होंने लिखा था, "शुरू से ही, आप उथल-पुथल में मेरी शांति, मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर और मेरे जानने वालों में सबसे इंस्पिरेशन रही हैं- मैदान पर और मैदान के बाहर, आपने मुझे दिखाया है कि दबाव में संयम कैसा होता है और शांत शक्ति वास्तव में क्या होती है. जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं स्मृति और वे कई सालों से डेट कर रहे हैं.

पलाश के करियर के बारे में

म्यूजिशियन और फिल्म मेकर अपनी बहन पलक मुच्छल के साथ कई बॉलीवुड फिल्मों में संगीत देने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में, वह अपनी डायरेक्टेड फिल्म "राजू बाजेवाला" की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म में अविका गौर और चंदन रॉय मुख्य रोल में हैं.

उनकी पहली फिल्म ढिश्कियाऊं मार्च 2014 में रिलीज हुई थी. उन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स, ढिश्कियाऊं और अमित साहनी की लिस्ट के लिए भी संगीत तैयार किया है. उनके फेमस गाने पार्टी तो बनती है (भूतनाथ रिटर्न्स), तू ही है आशिकी (ढिश्कियाऊं) और अमित साहनी की लिस्ट और मुसाफिर से व्हाट द फार्क हैं.

उन्होंने अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण अभिनीत आशुतोष गोवारिकर की 'खेलें हम जी जान से' में ऐक्टिंग किया है. उन्होंने कई सिंगिंग वीडियो बनाए हैं, जिनमें तू जो कहे, निशा और फैन्स नहीं फ्रेंड्स शामिल हैं.