2025 में सिर्फ 2 फिल्में हुईं हिट, लिस्ट में एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं

2025 में सिर्फ 2 फिल्में हुईं हिट, लिस्ट में एक भी बॉलीवुड मूवी नहीं

Hit Movies of 2025 List: साल 2025 में सैकड़ों फिल्में रिलीज हुईं लेकिन इनमें से हिट का टैग किस-किस फिल्म को मिला? क्या आप जानते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो पढ़िए हमारी रिपोर्ट

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 19 Oct 2025 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 में अब तक सैकड़ों बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्में हिंदी में रिलीज हो चुकी हैं. इन सैकड़ों में कई ब्लॉकबस्टर तो कई सुपरहिट भी रहीं. कमाल बात ये है कि इस साल हिंदी में रिलीज हुई फिल्मों में से ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट हिट फिल्मों की लिस्ट से लंबी है.

कोईमोई के डेटा के मुताबिक, इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में हिट का टैग पा पाईं. बता दें कि हिट फिल्मों में उन्हें शुमार किया जाता है जो अपने बजट का दोगुना कमा पाती है.

2025 की हिट फिल्में

हम जो डेटा आपको बता रहे हैं वो काफी हैरान करने वाला है. एक तरफ जहां 'महावतार नरसिम्हा' और 'छावा' जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स ने कमाई में नए रिकॉर्ड बनाए तो वहीं एक भी बॉलीवुड फिल्म या साउथ फिल्म इस लिस्ट में नहीं है जिसे हिट कहा जा सके. इस लिस्ट में सिर्फ 2 हॉलीवुड फिल्में हैं. ये लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

  • ब्रैड पिट की F1- 102.17 करोड़
  • द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स- 82.11 करोड़ रुपये

F1 ने तो बनाया है एक और भी बडा रिकॉर्ड

जहां एक ओर 'छावा', 'लोका चैप्टर 1' और 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्में साल बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करके ब्लॉकबस्टर तो हो गईं लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म 100 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर टिकने का रिकॉर्ड नहीं बना पाई.

तो वहीं हॉलीवुड फिल्म F1 ने भले ही सिर्फ 100 करोड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया हो लेकिन इसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 दिनों तक टिकने का रिकॉर्ड बना डाला. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म की इस उपलब्धि और हर हफ्ते की कमाई से जुड़ा डेटा अपने इंस्टा हैंडल से पोस्ट भी किया है.

'द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' को देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी

हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों वाले कन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की इस फिल्म का बड़ा दर्शक वर्ग इंडिया में भी है. इस यूनिवर्स की आखिरी फिल्म 'द कन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' को पसंद करने वालों ने इसे पहले ही वीकेंड में 20.57 करोड़ रुपये की कमाई करवा दी थी. जबकि इसके साथ रिलीज हुई नानी और विद्युत जामवाल की 'मद्रासी' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 19 Oct 2025 04:16 PM (IST)
Brad Pitt Box Office HollyWood F1 Box Office Collection The Conjuring Last Rites 2025 Hit Movies List
