Dhamaal 4 BO Worldwide: 'धमाल 4' क्या वर्ल्डवाइड अजय की 'रेड 2' को दे पाएगी मात, जानें- 26 दिनों का कलेक्शन
Dhamaal 4 BO Day 26 Worldwide: 'धमाल 4' ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. हालांकि विदेशो में इसका रन खत्म हो गया है. क्या ये वर्ल्डवाइड अजय की रेड 2 को मात दे पाएगी?
अजय देवगन स्टारर और इंद्र कुमार निर्देशित 'धमाल 4' अपनी रिलीज के चौथे हफ्ते में हैं और इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. ये पॉपुलर 'धमाल' फ्रैंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई हैं. चलिए यहां इस फिल्म के वर्ल्डवाइड 26वें दिन की कमाई को जानते हैं.
'धमाल 4' ने 26 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की?
कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक 'धमाल 4' का अपनी रिलीज के चौथे हफ्ते में, ओवरसीज (विदेशों में) कारोबार खत्म हो गया है. फिलहाल ये घरेलू मार्केट से ही बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है हालांकि यहां भी अब ये मंदी झेल रही है.
- बता दें कि चौथे मंगलवार यानी 26वें दिन, इसने भारत में अनुमानित 1.06 करोड़ रुपये कमाए थे.
- वहीं इंटरनेशनल लेवल पर इसने 5 लाख रुपये की कमाई की थी.
- कुल मिलाकर, कल इसने 1.11 करोड़ रुपये कमाए, जो 25वें दिन की 99 लाख रुपये की कमाई से 12.12% ज़्यादा है.
- दरअसल मंगलवार को टिकट की कीमतों में छूट का इसे फायदा मिला है.
- कुल मिलाकर, 'धमाल 4' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 203.13 करोड़ रुपये ग्रॉस और 172.15 करोड़ रुपये नेट कमाई की है,
- जबकि विदेशों में इसने अब तक 26.35 करोड़ रुपये कमाए है. दोनों को मिलाकर, 26 दिनों का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 229.48 करोड़ रुपये (ग्रॉस) रहा है.
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धमाल 4 रेड 2 को दे पाएगी मात
‘धमाल 4’ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है. 5वीं पोजिशन पर पहुंचने के लिए इसे रेड 2 के 242.57 करोड़ को मात देना होगा. हालांकि इसके लिए इसे अभी 13.09 करोड़ रुपये और कमाने होंगे. लेकिन अब मंदी झेल रही धमाल 4 के लिए ये आंकड़े हासिल कररना मुमकिन नहीं है.
ये हैं वर्ल्डवाइड अजय देवगन की टॉप 10 कमाई फिल्में
- सिंघम अगेन- 402.26 करोड़
- तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर - 364.81 करोड़
- दृश्यम 2- 339.89 करोड़
- गोलमाल अगेन - 310.67 करोड़
- रेड 2- 242.57 करोड़
- धमाल 4 - 229.48 करोड़ (26 दिन)
- टोटल धमाल- 223.36 करोड़
- शैतान - 216.18 करोड़
- सिंघम रिटर्न्स - 201 करोड़
- गोलमाल 3 - 169.09 करोड़
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