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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKroll Brand Value 2025: शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह

Kroll Brand Value 2025: शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह

सेलेब्रिटी ब्रांड्स की लिस्ट आ चुकी है और इसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान नंबर वन पर हैं. वहीं, धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर अपना कब्जा किया है. 

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 05 Aug 2026 03:45 PM (IST)
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भारत के सबसे महंगे सेलेब्रिटी ब्रांड्स की लिस्ट आ चुकी है और इसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान नंबर वन पर हैं. वहीं, धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर अपना कब्जा किया है. 

साल 2025 की 'क्रोल' की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें देश के टॉप 25 सेलेब्रिटीज की कुल ब्रांड वैल्यू 2 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है. 

इस साल की रिपोर्ट में सबसे बड़ा बदलाव शीर्ष तीन पायदानों पर देखने को मिला है, जहां शाहरुख खान पहले स्थान पर कब्जा जमा चुके हैं, जबकि रणवीर सिंह 162.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. 

'क्रोल' की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या है?

यह पिछले साल के मुकाबले 3.7 फीसदी कम है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस लिस्ट में 13 पुरुष और 12 महिला सेलेब्रिटीज शामिल हैं. उनकी ब्रांड वैल्यू का आकलन उनके ब्रांड एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी के आधार पर किया गया है.

शाहरुख खान बने नंबर 1 सेलिब्रिटी ब्रांड

इस साल शाहरुख खान ने बड़ी छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया है। वह 2024 में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब नंबर-1 बनकर उन्होंने अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू एक बार फिर साबित कर दी है.

उनके ठीक पीछे रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 162.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ अपनी दूसरी रैंक बरकरार रखी है.

वहीं, पिछले साल पहले नंबर पर रहे क्रिकेटर विराट कोहली इस बार 158.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

ये रैंकिग ऐसे समय में आई है, जब शाहरुख खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. करीब 450 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इसी साल 24 दिंसबर को थियेटर्स में रिलीज होगी.

वहीं, रणवीर सिंह इन दिनों 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद बॉलीवुड के नए बादशाह बन चुके हैं. इस फ्रेंचाइजी ने 3000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ बॉलीवुड के इतिहास में कई नए रिकॉर्ड बना दिए. 

विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह

इस साल की रिपोर्ट की सबसे खास बात यह रही कि रणवीर सिंह ने विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया. रणवीर सिंह की 162.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू है. वो विराट कोहली की 158.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वैल्यू से आगे निकल गए हैं. 

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 05 Aug 2026 03:37 PM (IST)
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