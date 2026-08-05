Kroll Brand Value 2025: शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
सेलेब्रिटी ब्रांड्स की लिस्ट आ चुकी है और इसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान नंबर वन पर हैं. वहीं, धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर अपना कब्जा किया है.
भारत के सबसे महंगे सेलेब्रिटी ब्रांड्स की लिस्ट आ चुकी है और इसमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान नंबर वन पर हैं. वहीं, धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर अपना कब्जा किया है.
साल 2025 की 'क्रोल' की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें देश के टॉप 25 सेलेब्रिटीज की कुल ब्रांड वैल्यू 2 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है.
इस साल की रिपोर्ट में सबसे बड़ा बदलाव शीर्ष तीन पायदानों पर देखने को मिला है, जहां शाहरुख खान पहले स्थान पर कब्जा जमा चुके हैं, जबकि रणवीर सिंह 162.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.
'क्रोल' की ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या है?
यह पिछले साल के मुकाबले 3.7 फीसदी कम है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस लिस्ट में 13 पुरुष और 12 महिला सेलेब्रिटीज शामिल हैं. उनकी ब्रांड वैल्यू का आकलन उनके ब्रांड एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी के आधार पर किया गया है.
शाहरुख खान बने नंबर 1 सेलिब्रिटी ब्रांड
इस साल शाहरुख खान ने बड़ी छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल किया है। वह 2024 में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब नंबर-1 बनकर उन्होंने अपनी मजबूत ब्रांड वैल्यू एक बार फिर साबित कर दी है.
उनके ठीक पीछे रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 162.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ अपनी दूसरी रैंक बरकरार रखी है.
वहीं, पिछले साल पहले नंबर पर रहे क्रिकेटर विराट कोहली इस बार 158.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.
ये रैंकिग ऐसे समय में आई है, जब शाहरुख खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. करीब 450 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म इसी साल 24 दिंसबर को थियेटर्स में रिलीज होगी.
वहीं, रणवीर सिंह इन दिनों 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद बॉलीवुड के नए बादशाह बन चुके हैं. इस फ्रेंचाइजी ने 3000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन के साथ बॉलीवुड के इतिहास में कई नए रिकॉर्ड बना दिए.
विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
इस साल की रिपोर्ट की सबसे खास बात यह रही कि रणवीर सिंह ने विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया. रणवीर सिंह की 162.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू है. वो विराट कोहली की 158.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वैल्यू से आगे निकल गए हैं.