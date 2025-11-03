सिंगर पलाश मुच्छल ने गर्लफ्रेंड स्मृति मंधाना के नाम का बनवाया टैटू, वर्ल्ड कप जीत पर लिखा खास पोस्ट
पलाश मुच्छल ने गर्लफ्रेंड स्मृति मंधाना के साथ फोटो शेयर की है. इस फोटो में वो स्मृति के साथ वो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिए दिख रहे हैं.
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने जीत दर्ज की. इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मात दी. इस जीत से हर कोई बहुत खुश है. क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने सोशल मीडिया पर स्मृति और ट्रॉफी फोटो शेयर की है और इस खुशी जाहिर की है.
पलाश ने शेयर की दो फोटो
पलाश ने दो पोस्ट शेयर की हैं. एक पोस्ट में वो स्मृति के साथ पोज देते दिख रहे हैं. स्मृति ने ट्रॉफी पकड़ी हुई है. दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा- मैं अभी भी सपना देख रहा हूं. वहीं दूसरी फोटो में पलाश हाथ में ट्रॉफी लिए दिख रहे हैं. वहीं स्मृति बड़ी सी मुस्कान के साथ बाहें फैलाते हुए दिख रही हैं. फोटो के कैप्शन में लिखा- सबसे आगे हैं हम हिंदुस्तानी. फोटो में पलाश का जो हाथ दिख रहा है, उसमें एक टैटू भी स्पॉटलाइट में आ गया है.
इस टैटू में पलाश ने SM18 लिखवाया है. बता दें कि SM का मतलब स्मृति मंधाना और 18 स्मृति की डेट ऑफ बर्थ है.
बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. उन्होंने जुलाई 2024 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था.
पलक मुच्छल ने भी किया रिएक्ट
इस जीत पर स्मृति की होने वाली ननद और सिंगर पलक मुच्छल ने भी रिएक्ट किया है. पलक ने एक वीडियो शेयर किया. इसमें वो स्मृति को गले लगाती हुई दिख रही हैं. पलक काफी इमोशनल नजर आईं. उनकी आंखों में आंसू थे.
इस पोस्ट में उन्होंने बड़ा का कैप्शन लिखा- क्या यादगार दिन था. मेरी आंखों के सामने मैंने इतिहास रचते हुए देखा. हमारी इंडियन महिलाओं ने ट्रॉफी उठाई. ये शब्दों से परे है. गर्व, आंसू और रोंगटे खड़े हो गए. आप लोगों न सिर्फ ट्रॉफी जीती है बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीता है. आप लोगों ने ग्रेस, हिम्मत, और विश्वास के साथ किस्मत लिखी. आज रात आप लोग सभी के सपने के लिए खेले, जिन्हें कहा गया कि आप नहीं कर सकते. स्मृति को देखा, उनकी मेहनत, दृढ़निश्चय, विश्वास देखा. उनकी जर्नी को इतने पास से देखने से ये बहुत पर्सनल लग रहा है.
