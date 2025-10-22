सिंगर ऋषभ टंडन का 35 साल की उम्र में निधन, हार्ट अटैक ने ली जान

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक और बुरी खबर सामने आई है. पहले सिंगर जुबीन और अब ऋषभ टंडन का 35 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया है. ऋषभ के निधन की जानकारी उनके एक दोस्त ने दी है. ऋषभ अपने परिवार से मिलने के लिए दिल्ली अपने घर गए थे जहां पर हार्ट अटैक से उनकी जान गई है. ऋषभ ने ये आशिकी, इश्क फकीराना, चांद तू जैसे गाने गाए हैं.

ऋषभ टंडन मुंबई में अपनी पत्नी ओलेस्या नेडोबेगोवा के साथ रहते थे. वो म्यूजिक के प्रति समर्पित कलाकार थे और एक दयालु व मिलनसार इंसान भी थे. जानवरों के प्रति उनका गहरा लगाव था. ऋषभ ने अपने करियर में संगीत और अभिनय दोनों क्षेत्रों में खास मुकाम बनाया. वह एक बेहतरीन सिंगर और संगीतकार थे. उनके कई गाने युवाओं में काफी लोकप्रिय हुए. उनका स्टेज नाम 'फकीर' था.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

ऐसे हुई थी पत्नी से मुलाकात उनकी एक्टिंग और संगीत को इंडस्ट्री में खूब सराहा गया. निधन की खबर के बाद उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऋषभ टंडन की निजी जिंदगी की बात करें, तो उन्होंने रूस की ओलेस्या नेडोबेगोवा से शादी की. एक इंटरव्यू में ऋषभ ने बताया था कि उनकी ओलेस्या से मुलाकात उज्बेकिस्तान में अचानक हुई थी. वह उनकी डिजिटल सीरीज की लाइन प्रोड्यूसर थीं. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वे शादी के बंधन में बंध गए. उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनका आखिरी पोस्ट करवा चौथ सेलिब्रेशन का था.

आखिरी पोस्ट हुआ वायरल

ऋषभ ने आखिरी पोस्ट पत्नी के साथ करवाचौथ का डाला था. जिसमें वो अपनी पत्नी को छलनी से देखते हुए नजर आ रहा है. दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आए. ऋषभ की पत्नी ने भी अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की थीं.

ये भी पढ़ें: Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ