हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ

Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ

Rishabh Tandon Net Worth: फेमस सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन का बीते दिन हार्ट अटैक से निधन हो गया था. जानते हैं उनकी कितनी नेटवर्थ है और वे कहां से कमाई करते थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

फेमस सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन का 21 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे अपने स्टेज नेम फ़कीर के नाम से पॉपुलर थे. वहीं ऋषभ टंडन के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और तमाम सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिवंगत एक्टर-सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं ऋषभ टंडन अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं.

ऋषभ टंडन करियर
ऋषभ टंडन ने म्यूजिक और फ़िल्म जगत में काम करते हुए अपने डेडीकेशन और क्रिएटिविटी के जरिये अपना करियर बनाया था. उन्हें 'रश्ना: द रे ऑफ़ लाइट', 'फ़कीर - लिविंग लिमिटलेस' और 'इश्क फ़कीराना' से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. इस साल वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ हुआ उनका आखिरी ट्रैक, 'इश्क फ़कीराना - मेरी इश्क की कहानी', फैंस के दिलों में उतर गया था. अपने काम के अलावा, टंडन अपनी विनम्रता और गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे.

ऋषभ टंडन की पत्नी भी प्रोड्यूसर और इंफ्लूएंसर है
वह अपनी पत्नी ओलेस्या टंडन के साथ मुंबई में रहते थे. उनकी पत्नी भी एक प्रोड्यूसर और इंफ्लूएंसर हैं. वे अक्सर टंडन करी पोस्ट में दिखाई देती थीं. ऋषभ टंडन ने आखिरी बार 10 अक्टूबर को अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थी साथ ही एक बर्थडे पोस्ट भी शेयर की थी. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ❤️Olesya Nedobegova -Tandon♥️🥰🌺🌸👑 (@olesya_tandonofficial)

ऋषभ टंडन की कुल नेटवर्थ
ऋषभ टंडन की सही कमाई कभी पब्लिक नहीं की गई. हालांकि इंडस्ट्री के ऑब्जर्वेशन और उनके करियर की उपलब्धियों के आधार पर, उनके निधन के समय उनकी अनुमानित कुल नेटवर्थ तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपये या लगभग $180,000-$240,000 USD थी. एल्बम की बिक्री और फिर से वही और इश्क फकीराना की स्ट्रीमिंग रॉयल्टी से होने वाली इनकम 50 से 70 लाख रुपये थी, जबकि लाइव शो से उनके पीक के दौरान वे हर साल 30-40 लाख रुपये की एक्स्ट्रा कमाई करते थे.

इंडीपेंडेंट फिल्मों में एक्टिंग प्रोजेक्ट्स से उन्हें लगभग 20-30 लाख रुपये की कमाई हुई और वेलनेस पर फोकस्ड ब्रांड कोलैबोरेशन से उन्होंने 10-15 लाख की कमाई की थी. हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए अपने फैमिली बिजनेस के साथ भी काम किया, लेकिन उनकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा म्यूजिक प्रोडक्शन में लगा दिया गया.

 

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Tags :
Rishabh Tandon Rishabh Tandon Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: RJD के एक और प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: RJD के एक और प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
Bhediya 2 में आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का होगा क्लैश? जान लीजिए पूरा अपडेट
Bhediya 2 में आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का होगा क्लैश? जान लीजिए पूरा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: RJD के एक और प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: RJD के एक और प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
Bhediya 2 में आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का होगा क्लैश? जान लीजिए पूरा अपडेट
Bhediya 2 में आयुष्मान खुराना और वरुण धवन का होगा क्लैश? जान लीजिए पूरा अपडेट
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
ट्रेंडिंग
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
रिलेशनशिप
Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget