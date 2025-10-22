फेमस सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन का 21 अक्टूबर, 2025 को दिल्ली में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे अपने स्टेज नेम फ़कीर के नाम से पॉपुलर थे. वहीं ऋषभ टंडन के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और तमाम सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिवंगत एक्टर-सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं ऋषभ टंडन अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं.

ऋषभ टंडन करियर

ऋषभ टंडन ने म्यूजिक और फ़िल्म जगत में काम करते हुए अपने डेडीकेशन और क्रिएटिविटी के जरिये अपना करियर बनाया था. उन्हें 'रश्ना: द रे ऑफ़ लाइट', 'फ़कीर - लिविंग लिमिटलेस' और 'इश्क फ़कीराना' से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. इस साल वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ हुआ उनका आखिरी ट्रैक, 'इश्क फ़कीराना - मेरी इश्क की कहानी', फैंस के दिलों में उतर गया था. अपने काम के अलावा, टंडन अपनी विनम्रता और गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे.

ऋषभ टंडन की पत्नी भी प्रोड्यूसर और इंफ्लूएंसर है

वह अपनी पत्नी ओलेस्या टंडन के साथ मुंबई में रहते थे. उनकी पत्नी भी एक प्रोड्यूसर और इंफ्लूएंसर हैं. वे अक्सर टंडन करी पोस्ट में दिखाई देती थीं. ऋषभ टंडन ने आखिरी बार 10 अक्टूबर को अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की थी साथ ही एक बर्थडे पोस्ट भी शेयर की थी.

ऋषभ टंडन की कुल नेटवर्थ

ऋषभ टंडन की सही कमाई कभी पब्लिक नहीं की गई. हालांकि इंडस्ट्री के ऑब्जर्वेशन और उनके करियर की उपलब्धियों के आधार पर, उनके निधन के समय उनकी अनुमानित कुल नेटवर्थ तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपये या लगभग $180,000-$240,000 USD थी. एल्बम की बिक्री और फिर से वही और इश्क फकीराना की स्ट्रीमिंग रॉयल्टी से होने वाली इनकम 50 से 70 लाख रुपये थी, जबकि लाइव शो से उनके पीक के दौरान वे हर साल 30-40 लाख रुपये की एक्स्ट्रा कमाई करते थे.

इंडीपेंडेंट फिल्मों में एक्टिंग प्रोजेक्ट्स से उन्हें लगभग 20-30 लाख रुपये की कमाई हुई और वेलनेस पर फोकस्ड ब्रांड कोलैबोरेशन से उन्होंने 10-15 लाख की कमाई की थी. हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए अपने फैमिली बिजनेस के साथ भी काम किया, लेकिन उनकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा म्यूजिक प्रोडक्शन में लगा दिया गया.