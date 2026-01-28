सिंगर अरिजीत सिंह लोगों के दिलों पर राज करते हैं. उनके गानों के लोग दीवाने हैं. अरिजीत ने अपने गानों से लोगों को इमोशनल किया है तो हंसाया भी है. ब्रेकअप से लेकर लव स्टोरी तक हर तरह के गाने उन्होंने दिए हैं जिससे लोग कनेक्ट करते हैं. अब अचानक से अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है. अरिजीत ने जब से ये अनाउंसमेंट की है हर कोई शॉक्ड में हैं. अरिजीत के करियर के पीक पर संन्यास लेने से सिंगर चिन्मई भी शॉक्ड हैं. उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है.

अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने संन्यास के बारे में फैंस को बताया है. बिना किसी ड्रामा या एक्सप्लेनेशन के, उन्होंने बस फैंस को बताया कि वो प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करना बंद कर रहे हैं और नए असाइनमेंट नहीं लेंगे. ये पोस्ट तेजी से सभी प्लेटफॉर्म्स पर फैल गई, जिससे फैंस हैरान रह गए और उनके म्यूजिक से बने एक दशक के बारे में सोचने लगे.

चिन्मई ने किया रिएक्ट

चिन्मई ने अरिजीत के साथ काम करने की यादें ताजा कीं. उन्होंने लिखा- 'मुझे याद है जब अरिजीत ने प्रीतम सर के लिए मुझे रिकॉर्ड किया था, तब मैं उनसे मिली थी और मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि वो बॉलीवुड पर राज नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है. तब 'तुम ही हो' रिलीज नहीं हुआ था. जब वो सबसे ज्यादा डिमांड वाले सिंगर बन गए, तो उसके बाद मैंने उनके साथ कुछ बार काम किया और कुछ भी नहीं बदला था.'

I remember meeting Arijit when he recorded me for Pritam sir - and I remember telling him how he is not rulling Bollywood or something - Tum Hi Ho hadnt released then. I worked with him a few times after he became the most in demand singer and nothing had changed.



He is one of… — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) January 27, 2026

चिन्मई ने आगे लिखा- 'वो मेरे पसंदीदा म्यूजिशियन, सिंगर में से एक हैं, और कुल मिलाकर, सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं, और मैं कह सकती हूं कि वो उन आध्यात्मिक रूप से विकसित इंसानों में से एक हैं जिनसे मैं मिली हूं. मुझे हमेशा लगा कि वो कोई ऐसे इंसान हैं जो एक ऊंचे मकसद के लिए काम करते हैं. एक म्यूजिशियन के तौर पर उन्होंने अपने लिए जो भी प्लान बनाया है, वह किसी दैवीय चीज से कम नहीं होगा.'

