अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिग से संन्यास लेने पर इस सिंगर ने किया रिएक्ट, कहा- 'मैंने उनके साथ कई बार काम किया है...'

अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिग से संन्यास लेने पर इस सिंगर ने किया रिएक्ट, कहा- 'मैंने उनके साथ कई बार काम किया है...'

Singer Chinmayi Reaction: अरिजीत सिंह ने अपने संन्यास से सभी को चौंका दिया है. उनके संन्यास पर सिंगर चिन्मई ने रिएक्ट किया है. वो उनके साथ कई गाने भी गा चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 28 Jan 2026 08:55 AM (IST)
सिंगर अरिजीत सिंह लोगों के दिलों पर राज करते हैं. उनके गानों के लोग दीवाने हैं. अरिजीत ने अपने गानों से लोगों को इमोशनल किया है तो हंसाया भी है. ब्रेकअप से लेकर लव स्टोरी तक हर तरह के गाने उन्होंने दिए हैं जिससे लोग कनेक्ट करते हैं. अब अचानक से अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है. अरिजीत ने जब से ये अनाउंसमेंट की है हर कोई शॉक्ड में हैं. अरिजीत के करियर के पीक पर संन्यास लेने से सिंगर चिन्मई भी शॉक्ड हैं. उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है.

अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने संन्यास के बारे में फैंस को बताया है. बिना किसी ड्रामा या एक्सप्लेनेशन के, उन्होंने बस फैंस को बताया कि वो प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करना बंद कर रहे हैं और नए असाइनमेंट नहीं लेंगे. ये पोस्ट तेजी से सभी प्लेटफॉर्म्स पर फैल गई, जिससे फैंस हैरान रह गए और उनके म्यूजिक से बने एक दशक के बारे में सोचने लगे.

चिन्मई ने किया रिएक्ट

चिन्मई ने अरिजीत के साथ काम करने की यादें ताजा कीं. उन्होंने लिखा- 'मुझे याद है जब अरिजीत ने प्रीतम सर के लिए मुझे रिकॉर्ड किया था, तब मैं उनसे मिली थी और मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि वो बॉलीवुड पर राज नहीं कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है. तब 'तुम ही हो' रिलीज नहीं हुआ था. जब वो सबसे ज्यादा डिमांड वाले सिंगर बन गए, तो उसके बाद मैंने उनके साथ कुछ बार काम किया और कुछ भी नहीं बदला था.'

चिन्मई ने आगे लिखा- 'वो मेरे पसंदीदा म्यूजिशियन, सिंगर में से एक हैं, और कुल मिलाकर, सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं, और मैं कह सकती हूं कि वो उन आध्यात्मिक रूप से विकसित इंसानों में से एक हैं जिनसे मैं मिली हूं. मुझे हमेशा लगा कि वो कोई ऐसे इंसान हैं जो एक ऊंचे मकसद के लिए काम करते हैं. एक म्यूजिशियन के तौर पर उन्होंने अपने लिए जो भी प्लान बनाया है, वह किसी दैवीय चीज से कम नहीं होगा.'

Published at : 28 Jan 2026 08:55 AM (IST)
