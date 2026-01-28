हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'

Arijit Singh Retirement From Playback Singing: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की अनाउंटमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया है. वहीं बाद में एक्स पर उन्होंने इसकी वजह का भी खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 28 Jan 2026 08:36 AM (IST)
'तुम ही हो', 'केसरिया' और 'छन्ना मेरेया' जैसे गानों में अपनी दिल को छू लेने वाली आवाज़ से कई पीढ़ियों का दिल जीतने वाले बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने बीते दिन प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर फैंस को हैरान कर दिया. उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वह प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर नए असाइनमेंट नहीं लेंगे. अपने करियर के एक चैप्टर को खत्म करते हुए, अरिजीत ने यह साफ कर दिया कि वह खुद म्यूजिक से दूर नहीं हो रहे हैं।

अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की
इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर करते हुए, अरिजीत ने इतने सालों तक साथ देने के लिए अपने सुनने वालों को शुक्रिया किया. अपने मैसेज में उन्होंने लिखा, “नमस्ते, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं. मैं आप सभी को इतने सालों तक सुनने वाले के तौर पर इतना प्यार देने के लिए थैंक्यू देना चाहता हूं. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब से मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर था.” अरिजीत सिंह की  इस अनाउंसमेंट से पूरे देश में हलचल मच गई, जिससे फैंस इस अचानक फैसले से इमोशनल और हैरान रह गए.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

अरिजीत ने प्ले बैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला क्यों किया
इसके तुरंत बाद, अरिजीत ने अपने प्राइवेट X अकाउंट पर कई पोस्ट के ज़रिए अपने फैसले को साफ किया. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस कदम के पीछे कोई एक वजह नहीं थी. उन्होंने लिखा “इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, इसके कई कारण हैं और मैं लंबे समय से ऐसा करने की कोशिश कर रहा था. आखिरकार मैंने सही हिम्मत जुटा ली है.”

आगे बताते हुए उन्होंने कहा, “एक वजह यह थी कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं, इसलिए मैं एक ही गानों के अरेंजमेंट बदलता रहता हूं और उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करता हूं. तो बात यह है, मैं बोर हो गया हूं मुझे जीने के लिए कुछ और म्यूज़िक करने की ज़रूरत है.” उन्होंने यह भी कहा कि वह नई आवाज़ों को उभरते हुए सुनने के लिए एक्साइटेड हैं, और कहा, “एक और वजह यह है कि मैं किसी सिंगर के सामने आने और मुझे असली मोटिवेशन देने के लिए एक्साइटेड हूं”

 ‘मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं’
फैंस को भरोसा दिलाते हुए कि म्यूज़िक हमेशा उनका पैशन रहेगा, अरिजीत ने अपनी अगली क्रिएटिव दिशा का खुलासा किया. उन्होंने कहा, “मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में वापस जाने वाला हूं. मैं म्यूज़िक बनाने में वापस जाना चाहता हूं. मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं. ”

उन्होंने अब तक के सफर के लिए आभार भी जताया, और कहा, “भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं. मैं अच्छे म्यूज़िक का फैन हूं और भविष्य में एक छोटे से कलाकार के तौर पर और सीखूंगा और खुद से और भी बहुत कुछ करूंगा,”

बाकी के कमिटमेंट्स पूरे करेंगे
अरिजीत ने आगे कन्फर्म किया कि वह अपने बाकी कमिटमेंट्स पूरे करेंगे. उन्होंने कहा, "मुझे अभी भी कुछ बाकी कमिटमेंट्स पूरे करने हैं, उन्हें पूरा करूंगा. इसलिए इस साल आपको कुछ रिलीज़ मिल सकती हैं. बस यह साफ कर दूं कि मैं म्यूज़िक बनाना बंद नहीं करूंगा. "

अरिजीत सिंह की जर्नी
अरिजीत सिंह ने अपने म्यूज़िकल सफ़र की शुरुआत 2005 में फेम गुरुकुल में एक कंटेस्टेंट के तौर पर की थी और उन्होंने अपनी हिंदी फ़िल्मों में डेब्यू मर्डर 2 (2011) के गाने फिर मोहब्बत से किया था. हालांकि, आशिकी 2 (2013) के गाने तुम ही हो ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और उन्हें अपना पहला फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड दिलाया.

पिछले कुछ सालों में, उन्होंने तुम ही हो, चन्ना मेरेया, अगर तुम साथ हो, राबता, केसरिया, ऐ दिल है मुश्किल, तेरा यार हूं मैं और तुझे कितना चाहने लगे जैसे यादगार गाने दिए, और आसानी से रोमांस, भक्ति और एनर्जी से भरे गानों के बीच स्विच किया. उनका लेटेस्ट गाना बॉर्डर 2 का घर कब आओगे एक बार फिर लाखों लोगों के दिलों को छू गया है. भले ही प्लेबैक सिंगिंग अब उनके भविष्य को तय न करे, लेकिन अरिजीत सिंह का म्यूज़िक सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है.

Published at : 28 Jan 2026 08:22 AM (IST)
Arijit Singh
