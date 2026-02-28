‘धुरंधर’ की शानदार सफलता के बाद अब मशहूर डायरेक्टर इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2’ की तैयारी में पूरी तरह जुटे हुए हैं. फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसे में फिल्म की चर्चा के बीच आइए एक नजर डालते हैं आदित्य धर की नेटवर्थ, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी लैविश लाइफस्टाइल पर.
एक्सप्लोरर
करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं धुरंधर के डायरेक्टर, जानें आदित्य धर की नेटवर्थ
Aditya Dhar Networth: फिल्म 'धुरंधर' की शानदार सफलता के बाद डायरेक्टर आदित्य धर अक्सर चर्चा में रहते है. आज हम आपको उनकी नेटवर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल से रूबरू करने जा रहे हैं.
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बॉलीवुड
करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं धुरंधर के डायरेक्टर, जानें आदित्य धर की नेटवर्थ
बॉलीवुड
करोड़ों की दौलत और लग्जरी लाइफ, ‘स्पिरिट’ के इस एक्टर की नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे आप
बॉलीवुड
संदीपा धर ने क्यों की 'दो दीवाने सहर' में? एक्ट्रेस ने बताई वजह
बॉलीवुड
प्रभास की ‘स्पिरिट’ में विवेक ओबेरॉय की धांसू एंट्री, फर्स्ट लुक ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL