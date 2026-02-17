सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
Sidharth Malhotra Father Passed Away: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का निधन हो गया है. इस दुखद खबर को सुनते ही सिद्धार्थ- कियारा तुरंत दिल्ली पहंचे हैं और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं.
बॉलीवुड के गलियारों से एक दखद खबर आ रही है. 'शेरशाह' एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया है. वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद 14 फरवरी को उनका निधन हो गया. कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिलहाल अपने परिवार के साथ दिल्ली में हैं.
सिद्धार्थ का इमोशनल पोस्ट
इस खबर की जानकारी खुद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी है. एक्टर ने अपने पिता के साथ कई सारे फोटोज शेयर किए और उनके साथ कैप्शन में लिखा, 'वो असाधारण सच्चाई, सत्यनिष्ठा और कल्चर वाले व्यक्ति थे. वो कभी भी अपनी वैल्यूज के आगे झुके नहीं. उन्होंने बिना कठोरता के डिसिप्लिन में रहना सिखाया. बिना ईगो के ताकत में रहना. यहां तक कि जिंदगी ने उनकी कई बार परीक्षा ली लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहे'.
आगे सिद्धार्थ ने लिखा, 'मर्चेंट नेवी के कप्तान के रूप में समुद्र की कमान संभालने से लेकर शांत साहस के साथ बीमारी का सामना करने तक, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, कभी अपनी गरिमा नहीं खोई. स्ट्रोक के कारण व्हीलचेयर पर आने के बावजूद भी उनका हौसला बुलंद रहा. पापा, आपकी इंटिग्रिटी मेरी विरासत है. आपकी शक्ति मुझे हर दिन मार्गदर्शन देती है. आपकी सकारात्मकता आज भी हमारे परिवार को जोड़े रखती है.
View this post on Instagram
'आप हमें नींद में छोड़कर चले गए'
आगे एक्टर ने लिखा, 'आप शांतिपूर्वक अपनी नींद में हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आपके जाने से जो खालीपन आया है वो असीम है. मैं जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं. और मैं आपका नाम, आपके वैल्यूज और आपकी रोशनी हमेशा आगे ले जाऊंगा. लव यू पापा '. बता दें कि सिद्धार्थ के पिता का निधन 14 फरवरी को ही हो गया था, लेकिन परिवार ने किसी को खबर नहीं होने दी थी.
दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार
पिता के निधन की खबर सुनकर सिद्धार्थ और कियारा भी तुरंत परिवार के साथ दिल्ली पहुंच गए थे. सिद्धार्थ के पिता सुनील मल्होत्रा के निधन के बाद दिल्ली में ही चुपचाप लाइम लाइट से दूर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया. पिता के निधन के बाद परिवार को सपोर्ट करने पहुंचे सिद्धार्थ और कियारा अब तक भी दिल्ली में ही हैं. दोनों इस बुरे वक्त में परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं. पिता के निधन से सिद्धार्थ को गहरा दुख पहुंचा है. क्योंकि एक्टर अपने पिता के सबसे करीब थे. उनके लिए उनके पिता उनके सबसे फेवरेट हीरो थे. एक्टर के पिता उनकी इंस्पिरेशन थे. एक्टर की जर्नी और उनके करियर में उनके पिता का बहु बड़ा हाथ है.
कौन हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता?
बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे. वो पैरालाइज्ड थे और काफी समय से व्हीलचेयर पर ही रहते थे. सुनील मल्होत्रा का ख्याल उनके बेटे और बहू बहुत अच्छे से रखते थे. कियारा- सिद्धार्थ के वेडिंग रिसेप्शन में सुनील व्हीलचेयर पर आए थे और बेहद खुश थे. इसके अलावा उन्हें 'योद्धा' की स्क्रीनिंग के दौरान भी एक्टर के साथ देखा गया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL