राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में कैसे गुजारे 11 दिन? बताया सुबह से शाम तक क्या करते थे

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में बीते 11 दिनों से सलाखों के पीछे थे. आज यानी 17 फरवरी को एक्टर को जमानत मिली और वो जेल से बाहर आ गए हैं. जेल से बाहर आने के बाद एक्टर ने सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में अपने जेल के दिनों के बारे में बताया. साथ ही साथ उन्होंने उनका सपोर्ट करने वालों को भी धन्यवाद कहा है.

राजपाल ने किया धन्यवाद

राजपाल यादव ने जेल से बाहर आते ही एबीपी न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार पांडेय के साथ बातचीत की है. उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि, वो देश की जनता और उनके साथ जो भी लोग खड़े थे उन सभी का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अब इस मामले में वो आगे बढ़ेंगे और बॉलीवुड को भी उन्होंने धन्यवाद बोला है.

ऐसी थी जेल में दिनचर्या

इस बातचीत के दौरान राजपाल यादव ने जेल में अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हुए कहा कि, वो जेल में सुबह जल्दी उठते थे और प्राणायाम करते थे. साथी कैदियों से बातचीत करते थे. इसी के साथ एक्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की है कि जब वो जेल में थे तो कई ऐसे कैदी भी उनके साथ थे, जिनकी सजा लगभग पूरी हो चुकी है, ऐसे में एक्टर ने दिल्ली सरकार से इस पूरे मामले में तमाम रिसर्च और कानून के मुताबिक जांच करके उन कैदियों के लिए कुछ अच्छा करने की मांग की है. उनके मुताबिक ये बहुत बेहतर होगा.

कब से थे एक्टर जेल में

बता दें कि राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को सरेंडर किया था. जिसके बाद से वो जेल में ही थे. उन्होंने पहले तो जब बेल की अर्जी डाली तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इतना ही नहीं उन्हें काफी बातें भी सुनाईं. जिसके बाद उन्होंने अपनी भतीजी की शादी अटेंड कोर्ट से बेल देने कीअपील की थी. जिसके बाद इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई और कोर्ट ने एक्टर को बेल दे दी.