वाराणसी में गहराया LPG का संकट, गैस की कमी की वजह से अन्नपूर्णा मंदिर में नहीं बना प्रसाद

मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से बनी तनाव की स्थिति का असर अब गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर पड़ने लगा है, भारत के कई राज्यों से गैस की कमी की खबरें सामने आ रही हैं. वाराणसी के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में संचालित अन्न क्षेत्र में गैस की कमी के चलते आज श्रद्धालुओं को प्रसाद नहीं मिल सका है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर संकट की वजह से आज प्रसाद नहीं मिला सका है.

दरअसल, वाराणसी स्थिति अन्नपूर्णा मंदिर के अन्न क्षेत्र में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया जाता है. मगर, अब अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में गैस सिलेंडर की कमी की वजह से श्रद्धालुओं को अन्नपूर्णा मंदिर का प्रसाद नहीं मिल सका है. हालांकि, ट्रस्ट की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही जा रही है.

एलीपीजी की कमी के चलते नहीं बना प्रसाद

काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन 5 हजार से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं, LPG गैस सिलेंडर किल्लत की वजह से आज काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट में आज प्रसाद नहीं बन सका है. जिस वजह से श्रद्धालुओं को बिना प्रसाद के ही वापस लौटना पड़ा है. वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने बातचीत में बताया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर संकट की वजह से आज प्रसाद नहीं मिला है.

एलपीजी की कमी की वजह से एक यूनिट बंद

वहीं इसे लेकर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र पिछले 35 सालों से संचालित हो रही है, इस समय गैस का संकट आ चुका है. उन्होंने बताया कि, वर्तमान में गैस एजेंसी वाले एक-दो सिलेंडर दे रहे थे, जिसे दो दिन से देना बंद कर दिया है. यह भी बताया गया है कि, अन्नपूर्णा मंदिर के द्वारा 2 अलग-अलग जगह पर अन्न क्षेत्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक यूनिट आज बंद हो चुकी है और दूसरी यूनिट भी सिलेंडर की कमी की वजह से शाम तक बंद हो जाएगी.