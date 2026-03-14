हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्कूल से ही डांस और एक्टिंग की शौकीन थीं फरीदा जलाल, फिल्मों में सपोर्टिंग रोल से बनाई पहचान

स्कूल से ही डांस और एक्टिंग की शौकीन थीं फरीदा जलाल, फिल्मों में सपोर्टिंग रोल से बनाई पहचान

Farida Jalal Birthday: एक्ट्रेस फरीदा जलाल आज अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं. सपोर्टिंग रोल से पहचान बनाने वाली फरीदा ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और दर्शकों के दिलों में बसी हुई है.

By : IANS एजेंसी | Updated at : 14 Mar 2026 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस फरीदा जलाल आज अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं. फरीदा जलाल अपनी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल के लिए जानी जाती हैं और आज भी अपनी मेहनत और अभिनय से दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं. उन्हें फिल्मों में कभी लीड एक्ट्रेस बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने हर किरदार से खुद की पहचान बनाई है. हालांकि एक्टिंग के अलावा फरीदा को बचपन से ही डांस का भी शौक था.

फिल्म 'तकदीर' से मिला पहला मौका

फरीदा जलाल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मफेयर के यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट से की थी, जहां 12 कैमरों के सामने स्क्रिप्ट पढ़ना उनके लिए नया और चैलेंज से भरा हुआ था. इस प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित करके फाइनल में जगह बना ली थी. इसके बाद ही उन्हें उनकी पहली फिल्म 'तकदीर' मिली. फरीदा ने बताया कि फिल्मों में आने से पहले उनका असली सरनेम शमी था, लेकिन निर्माता का मानना था कि 'शमी' उनके पर्सनैलिटी के साथ फिट नहीं बैठ रहा है इसलिए उन्होंने अपना सरनेम जलाल कर लिया. फरीदा ने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने बहन, मां, मंगेतर और दोस्त के किरदार निभाए. उनकी कॉमिक टाइमिंग और सादगी ने उन्हें दर्शकों का पसंदीदा बना दिया.

बचपन में हुआ माता-पिता का तलाक 

फरीदा का बचपन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. बचपन में ही उनके माता-पिता का तलाक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें और उनके बड़े भाई को अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिला. स्कूल में फरीदा हमेशा फंक्शन्स में डांस में भाग लेती थी और इसी समय उनके अंदर एक्टिंग और डांस का जोश पैदा हुआ. भले ही फिल्मों में उनकी शुरुआत छोटी भूमिकाओं से हुई, लेकिन आज भी फरीदा जलाल फिल्मों में अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करती हैं. हाल ही में उन्हें फिल्म 'ओ रोमियो' में देखा गया, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में थे. 

और पढ़ें
Published at : 14 Mar 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Bollywood Farida Jalal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
स्कूल से ही डांस और एक्टिंग की शौकीन थीं फरीदा जलाल, फिल्मों में सपोर्टिंग रोल से बनाई पहचान
स्कूल से ही डांस और एक्टिंग की शौकीन थीं फरीदा जलाल, फिल्मों में सपोर्टिंग रोल से बनाई पहचान
बॉलीवुड
आमिर खान नहीं मना रहे अपना 61वां बर्थडे, सेलिब्रेशन की जगह चुना काम, 'एक दिन' की शूटिंग में हैं व्यस्त
आमिर खान नहीं मना रहे अपना 61वां बर्थडे, सेलिब्रेशन की जगह चुना काम, 'एक दिन' की शूटिंग में हैं व्यस्त
बॉलीवुड
सान्या मल्होत्रा ने मुंबई में खरीदा खुद का आशियाना, फोटोज शेयर कर बोलीं- 'ये मेरे सफर का छोटा सा हिस्सा है'
सान्या मल्होत्रा ने मुंबई में खरीदा खुद का आशियाना, फोटोज शेयर कर बोलीं- 'ये मेरे सफर का छोटा सा हिस्सा है'
बॉलीवुड
'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार की एंट्री, अजय देवगन ने पोस्ट शेयर कर कहा- 'इससे बड़ा धमाका और क्या हो सकता है'
'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार की एंट्री, अजय देवगन ने पोस्ट शेयर कर कहा- 'इससे बड़ा धमाका और क्या हो सकता है'
Advertisement

वीडियोज

Israel-Iran War-ईरान में सत्ता परिवर्तन? पूर्व शासक के वंशज ने कहा—'मैं बागडोर संभालने को तैयार हूं'
Shah Rukh Khan की King और उनके साथ काम पर Saurabh Shukla का अनुभव
Vasudha: 😕Vasudha की शादी की खबर सुनकर सासू माँ की बिगड़ी तबीयत, घर में मचा कोहराम!
Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनम वांगचुक की रिहाई पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'न सिर्फ जनता को धोखा...'
सोनम वांगचुक की रिहाई पर सपा चीफ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'न सिर्फ जनता को धोखा...'
आईपीएल 2026
एमएस धोनी की IPL रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा! दिग्गज ने जो कहा जानकर चौंक जाएंगे
एमएस धोनी की IPL रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा! दिग्गज ने जो कहा जानकर चौंक जाएंगे
ओटीटी
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
विश्व
Exclusive: अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
यूटिलिटी
नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
नेशनल हाईवे पर सफर करना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई एनुअल FASTag टोल पास की फीस; जानें अब कितना होगा खर्च?
ट्रेंडिंग
Video: जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन
जमीन नापने आए पटवारी को गांव वालों ने लट्ठ लेकर दौड़ाया, वीडियो देख यूजर्स बोले, लो नप गई जमीन
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget