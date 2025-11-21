स्क्रीन पर पहली बार साथ आएंगे सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर, जानें कब रिलीज होगी 'दो दीवाने सहर में'
Do Deewane Seher Mein: सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर पहली बार फिल्मी पर्दे पर साथ नजर आएंगे. संजय लीला भंसाली की इस फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. आइए जानते हैं कब रिलीज होगी ये फिल्म
फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली अपनी नई और फ्रेश लव स्टोरी स्क्रीन पर पेश करने वाले हैं. इसका फर्स्ट लुक भी रिलीज हो चुका है. साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. इसके जरिए मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी पहली बार एक साथ काम करेंगे. जानें 'दो दीवाने सहर में' की सारी डिटेल्स.
वेलेंटाइन वीक के बाद रिलीज होगी ये नई रोमांटिक मूवी
संजय लीला भंसाली अपनी कमाल की स्टोरीटेलिंग, लैविश सेट्स और दमदार स्टारकास्ट के लिए जाने जाते हैं. अब ये मशहूर फिल्ममेकर दर्शकों के सामने एक बिल्कुल नई और फ्रेश लव स्टोरी प्रस्तुत करने वाले हैं. उनकी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' का अनाउंसमेंट हो गया है.
इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर एक साथ नजर आएंगे. आज फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी हो गया जो सभी का ध्यान खींचने में कामयाब रहा. इसके साथ ही 'दो दीवाने सहर में' के रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है. बता दें, संजय लीला भंसाली की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म अगले साल 20 फरवरी को सिनेमा हॉल में दस्तक देने वाली है.
'दो दीवाने सहर में' के बारे में
इस रोमांटिक फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर का नाम शशांक होगा तो वहीं मृणाल ठाकुर फिल्म में रोशनी का रोल प्ले करती नजर आएंगी. इस फिल्म को संजय लीला भंसाली जी स्टूडियोज के साथ मिलकर बना रहे हैं.
रवि उदियार इस रोमांटिक ड्रामा का निर्देशन करेंगे तो वहीं संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का जिम्मा उठाया है. 'दो दीवाने सहर में' की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है लेकिन अभी बाकी के स्टारकास्ट की कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है.
