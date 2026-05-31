900 करोड़ी 'एनिमल' की सक्सेस के वक्त इस गम में डूबे थे बॉबी, खो दिया था करीबी शख्स

बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने अपने डेब्यू के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी. एक के बाद एक उन्होंने शुरुआत में हिट फिल्में दी थीं, लेकिन बाद में उनका करियर ढलान पर चला गया था. हालांकि सालों बाद फिल्म 'एनिमल' से वो हर दिल पर राज करने में कामयाब हुए थे. लेकिन, बॉबी अपनी इस सबसे बड़ी फिल्म की सक्सेस का जश्न ठीक से नहीं मना पाए थे, क्योंकि उन्होंने एनिमल की रिलीज से पहले अपने एक करीबी शख्स को खो दिया था.

'एनिमल' की रिलीज से पहले हुआ था सास का निधन

एनिमल दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी जबकि बॉबी ने सितंबर 2023 में अपनी सास मर्लिन आहूजा को खो दिया था. द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया था, 'मेरे भाई लगातार बोल रहे थे कि सेलिब्रेट करते हैं. पर उस वक्त बहुत कुछ हुआ था. उसी वक्त मैंने अपनी सासू मां को खो दिया था. ये उनकी दुआएं ही थी, जिसकी वजह से मुझे इस तरह का प्यार मिला था.'

ये भी पढ़ें: एक्टिंग नहीं, बॉबी देओल को इस तस्वीर के कारण मिली थी 'एनिमल', बदल गई थी लाइफ

बॉबी ने आगे कहा था, 'वो उनमें से थीं, जो मेरे लिए बेहद खास थीं और मैंने उन्हें अपनी फिल्म आने के कुछ महीने पहले ही खो दिया था. बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त. हमने सेलिब्रेट किया. हम साथ बैठे.' बता दें कि मर्लिन जाने-माने बैंकर देवेंद्र आहूजा की पत्नी थीं.

'गदर 2' की सक्सेस पार्टी के बाद छोड़ दी थी दुनिया

गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में एनिमल रिलीज होने से पहले अगस्त में सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' रिलीज हुई थी और ये भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसकी सक्सेस को भी देओल परिवार ने एंजॉय किया था. इसके अगले ही दिन 3 सितंबर को मर्लिन ने दुनिया छोड़ दी थी.

ये भी पढ़ें: 'जलन होती है...' 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए ये क्या बोल गए बॉबी देओल? मोबाइल पर देखी 'बेबी बॉस' की बैटिंग

कुछ मिनट के रोल में ही छा गए थे बॉबी

एनिमल में लीड रोल रणबीर कपूर ने निभाया था जबकि बॉबी अबरार हक नाम के विलेन के किरदार में दिखाई दिए थे. उनका रोल सिर्फ कुछ मिनट का था, लेकिन कम वक्त में ही बॉबी बड़ा धमाका कर गए थे. 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.