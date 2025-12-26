'मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

आने वाला साल एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए वाकई बेहद शानदार होने वाला है. अलग-अलग जॉनर की फिल्में, दमदार सुपरस्टार्स और अनोखी कहानियों के साथ 2026 दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज लेकर आ रहा है. ये फिल्में रिलीज के साथ नए बेंचमार्क स्थापित करने की उम्मीद रखती हैं और दर्शकों की एंटरटेनमेंट की भूख को पूरी तरह संतुष्ट करेंगी. तो, साल के आखिरी हफ्ते में खड़े होकर आइए नजर डालते हैं 2026 की कुछ सबसे बड़ी आने वाली फिल्मों पर.

मिर्जापुर: द फिल्म

देशभर में मिर्जापुर सीरीज को मिली ज़बरदस्त लोकप्रियता के बाद अब यह बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह उन गिनी-चुनी वेब सीरीज में से एक है, जिन्हें फ़ीचर फिल्म के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है. मिर्जापुर: द फिल्म में एक बार फिर कालेन भैया और गुड्डू पंडित जैसे आइकॉनिक किरदार नजर आएंगे. फिल्म 2026 में बड़े स्तर पर रिलीज होने वाली है.









एनिमल पार्क

एनिमल की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद इस साल एनिमल पार्क की रिलीज होने जा रही है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. एनिमल के पोस्ट-क्रेडिट सीन में दिखाई गई कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इसके अगले चैप्टर को लेकर उत्साह चरम पर है, जिसमें और भी ज्यादा गुस्सा, थ्रिल और इमोशन देखने को मिलेगा. यह फिल्म साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है.





धुरंधर: पार्ट 2 – रिवेंज

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन अभिनीत धुरंधर ने थिएटर्स में शानदार सफलता के साथ धूम मचा दी है. इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब फिल्म के अगले पार्ट की घोषणा कर दी गई है. दर्शक यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि कहानी आगे किस मोड़ पर जाती है. फिल्म को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला पार्ट पहले ही रिलीज हो चुका है, जबकि धुरंधर: पार्ट 2 – रिवेंज 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.





किंग

शाहरुख खान 2026 में अपनी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक किंग के साथ वापसी करने जा रहे हैं. लंबे इंतज़ार के बाद जब फिल्म के टाइटल की घोषणा हुई, तो SRK के इंटेंस और एक्शन से भरपूर अवतार ने सभी को चौंका दिया. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन के साथ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी भी नजर आएंगे.





रामायण

नितेश तिवारी के निर्देशिन और नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज के जरिए, 8 बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से निर्मित रामायण एक दो-पार्ट्स वाली शानदार फिल्म होगी. यह फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज की जाएगी. पार्ट 1 दिवाली 2026 में और पार्ट 2 दिवाली 2027 में. यह अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और दुनियाभर के दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है.





बैटल ऑफ गलवान

बैटल ऑफ गलवान 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित एक शक्तिशाली फिल्म है. अपूर्व लाखिया के निर्देशिन में बनी इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह महिला मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है. फिल्म के फ़र्स्ट-लुक के सामने आते ही इसे लेकर उत्साह अपने चरम पर है. यह 2026 की सबसे खास रिलीज में से एक मानी जा रही है.





लव एंड वॉर

संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की पावरहाउस तिकड़ी को SLB के साथ बड़े पर्दे पर देखना वाकई रोमांचक होगा. यह फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होने के लिए तय है.



