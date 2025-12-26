हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

'मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

2026 Upcoming Films: साल 2026 बॉलीवुड के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि साल 2026 में कई बड़ी और चर्चित फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं. जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

आने वाला साल एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए वाकई बेहद शानदार होने वाला है. अलग-अलग जॉनर की फिल्में, दमदार सुपरस्टार्स और अनोखी कहानियों के साथ 2026 दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज लेकर आ रहा है. ये फिल्में रिलीज के साथ नए बेंचमार्क स्थापित करने की उम्मीद रखती हैं और दर्शकों की एंटरटेनमेंट की भूख को पूरी तरह संतुष्ट करेंगी. तो, साल के आखिरी हफ्ते में खड़े होकर आइए नजर डालते हैं 2026 की कुछ सबसे बड़ी आने वाली फिल्मों पर.

 मिर्जापुर: द फिल्म
देशभर में मिर्जापुर सीरीज को मिली ज़बरदस्त लोकप्रियता के बाद अब यह बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह उन गिनी-चुनी वेब सीरीज में से एक है, जिन्हें फ़ीचर फिल्म के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है. मिर्जापुर: द फिल्म में एक बार फिर कालेन भैया और गुड्डू पंडित जैसे आइकॉनिक किरदार नजर आएंगे. फिल्म 2026 में बड़े स्तर पर रिलीज होने वाली है.


मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

एनिमल पार्क
एनिमल की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद इस साल एनिमल पार्क की रिलीज होने जा रही है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. एनिमल के पोस्ट-क्रेडिट सीन में दिखाई गई कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इसके अगले चैप्टर को लेकर उत्साह चरम पर है, जिसमें और भी ज्यादा गुस्सा, थ्रिल और इमोशन देखने को मिलेगा. यह फिल्म साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है.


मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

 धुरंधर: पार्ट 2 – रिवेंज
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन अभिनीत धुरंधर ने थिएटर्स में शानदार सफलता के साथ धूम मचा दी है. इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब फिल्म के अगले पार्ट की घोषणा कर दी गई है. दर्शक यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि कहानी आगे किस मोड़ पर जाती है. फिल्म को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला पार्ट पहले ही रिलीज हो चुका है, जबकि धुरंधर: पार्ट 2 – रिवेंज 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.


मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

किंग
शाहरुख खान 2026 में अपनी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक किंग के साथ वापसी करने जा रहे हैं. लंबे इंतज़ार के बाद जब फिल्म के टाइटल की घोषणा हुई, तो SRK के इंटेंस और एक्शन से भरपूर अवतार ने सभी को चौंका दिया. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन के साथ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी भी नजर आएंगे.


मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

 रामायण
नितेश तिवारी के निर्देशिन और नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियोज के जरिए, 8 बार ऑस्कर जीत चुकी DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के सहयोग से निर्मित रामायण एक दो-पार्ट्स वाली शानदार फिल्म होगी. यह फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज की जाएगी. पार्ट 1 दिवाली 2026 में और पार्ट 2 दिवाली 2027 में. यह अब तक बनी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और दुनियाभर के दर्शकों को इसका बेसब्री से इंतजार है.


मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

बैटल ऑफ गलवान
बैटल ऑफ गलवान 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित एक शक्तिशाली फिल्म है. अपूर्व लाखिया के निर्देशिन में बनी इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह महिला मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है. फिल्म के फ़र्स्ट-लुक के सामने आते ही इसे लेकर उत्साह अपने चरम पर है. यह 2026 की सबसे खास रिलीज में से एक मानी जा रही है.


मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

लव एंड वॉर
संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर 2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की पावरहाउस तिकड़ी को SLB के साथ बड़े पर्दे पर देखना वाकई रोमांचक होगा. यह फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होने के लिए तय है.


मिर्जापुर द फिल्म' से 'लव एंड वॉर' तक, 2026 में इन फिल्मों का है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार

और पढ़ें
Published at : 26 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
#king Love & War Mirzapur The Film Dhurandhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
ओटीटी
Andhra King Taluka OTT Release: राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
यूटिलिटी
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
हेल्थ
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget