करण औजला ने ट्रोलिंग के बीच फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, मुंबई में फिर करेंगे कॉन्सर्ट

पॉपुलर पंजाबी सिंगर करण औजला इन दिनों पूरे इंडिया में अपने शोज लेकर छाए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक धमाकेदार शो किया, जहां भारी भीड़ ने रिकॉर्ड बनाया. इसके बाद होली के मौके पर मुंबई में कॉन्सर्ट रखा गया, जिसे फैंस का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, लेकिन ऑर्गनाइजेशन की गड़बड़ी और मैनेजमेंट की कमी की वजह से बवाल खड़ा हो गया.

करण औजला मुंबई में फिर करेंगे कॉन्सर्ट

दरअ,सल, करण औजला हाल ही में, , 3 मार्च को मुंबई में होली कॉन्सर्ट के लिए आए थे, लेकिन उनके शो के कुछ वीडियो वायरल हुए, जिसमें ऑर्गनाइजेशन और मिसमैनेजमेंट की कमियों को दिखाया गय और फैंस इससे काफी नाराज और निराश भी हुए थे. इसके बाद सिंगर ने अपने फैंस की चिंता को ध्यान में रखते हुए बयान जारी किया.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि हर फैन जानें कि उन्हें अहमियत दी जाती है, उनकी कद्र होती है और उनका सम्मान किया जाता है. जो भी हमारे साथ जश्न मनाने आए थे, हम फिर लौट रहे हैं और इस बार यह पार्टी और भी धमाकेदार होने वाली है.'

करण औजला ने दिया फैंस को सरप्राइज

करण औजला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मुंबई में ही दूसरे कॉन्सर्ट का वादा किया. इसका नाम उन्होंने Mumbai 2.0 रखा है जोकि 12 अप्रैल को होने वाला है. सिंगर ने बताया कि मुंबई 2.0 कॉन्सर्ट के टिकट उन लोगों के लिए फ्री होंगे जिन्होंने 3 मार्च के शो में आए थे और टिकट खरीदे थे.

उन्होंने उन लोगों को भी इन्वाइट किया जो उनके पहले मुंबई कॉन्सर्ट में शामिल नहीं हो पाए थे. सिंगर ने कहा, 'अगर कोई और मेरे मुंबई 2.0 शो में आना चाहता है, तो टिकट खरीदें और जरूर आएं क्योंकि हम मुंबई में इतिहास रचने जा रहे हैं. यह और भी बड़ा होने वाला है.'

बता दें, इस टूर की शुरुआत दिल्ली से 28 फरवरी को हुई थी. इसके बाद एक टूर मुंबई में हुआ. सिंगर का अगला कार्यक्रम 14 मार्च को चंडीगढ़ में होगा, जिसके बाद इंदौर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर और लखनऊ में कार्यक्रम होंगे. इस टूर का आखिरी कॉन्सर्ट लुधियाना में होगा.