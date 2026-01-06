श्रद्धा कपूर कब करेंगी शादी? फैन को एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब, अटकलें हुईं तेज

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की वजह से सुर्खियों में हैं. एक तरफ वह 2026 में कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं. तो दूसरी तरफ उनकी लव लाइफ चर्चा में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रद्धा लंबे समय से राइटर राहुल मोदी को डेट कर रही हैं.दोनों को कई बार साथ देखा गया है.

लव स्टोरी शादी तक कब पहुंचेगी

इंस्टाग्राम पर भी रिलेशनशिप के हिंट मिल चुके हैं. ऐसे में फैंस बेसब्री से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह लव स्टोरी शादी तक कब पहुंचेगी. हालांकि, शादी से जुड़े एक सवाल पर श्रद्धा कपूर के जवाब ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. उनकी हाजिरजवाब शैली ने अटकलों को और हवा दे दी है कि शायद वह जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती हैं.

बोलीं-शादी करूंगी

दरअसल, ये अटकलें तब शुरू हुईं जब श्रद्धा कपूर ने अपने ज्वेलरी ब्रांड पल्मोनास को प्रमोट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह खूबसूरत ज्वेलरी पहनकर नजर आईं. पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स की बारिश कर दी, लेकिन एक सवाल खास बन गया. एक फैन ने पूछा, 'शादी कब करोगी, श्रद्धा कपूर जी?' फैन के इस सवाल पर श्रद्धा कपूर ने कमेंट लिखा, 'मैं करूंगी,शादी करूंगी.'





श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्में

काम की बात करें तो श्रद्धा कपूर की लगातार फिल्में आने वाली हैं. इनदिनो वह डांस बायोपिक ‘ ईठा’ की शूटिंग कर रही हैं. इसके बाद वह अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ नागिन’ की शूटिंग शुरू कर देंगी.आखिरी बार श्रद्धा क सुपरहिट फिल्म 'स्त्री 2' में देखा गया था. यह फिल्म 2024 में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.