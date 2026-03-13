पिंक साड़ी में गजब लगीं सारा तेंदुलकर, भाई की शादी में लूट ली सारी लाइमलाइट

मुंबई में एक ग्रैंड सेरेमनी में लीजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर सानिया चांडोक संग शादी के बंधन में बंधे थे. वहीं भाई की शादी के कुछ दिनों बाद, सारा तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस बेहद खुश हैं. इन तस्वीरें में सारा तेंदुलकर ने अपने हुस्न से हर किसी का दिल लूट लिया है. यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए.

सारा ने भाई अर्जुन की शादी की इनसाइड तस्वीरें की शेयर

गुरुवार को, सारा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों की एक सीरीज़ पोस्ट की, जिसमें उन्होंने शादी के जश्न के कुछ इमोशनल और कैंडिड पलों की झलक दिखाई. इन सभी तस्वीरों में सारी लाइमलाइट सारा तेंदुलकर ही लूट ले गई हैं.





अपने भाई की शादी में सारा ने डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ​​की डिज़ाइन की हुई पिंक कलर की 'बांधनी' पहनी थी. जिसके बॉर्डर पर कटवर्क रोसेट डिज़ाइन के साथ-साथ बेहतरीन ज़री और रेशम की कढ़ाई की गई थी. अपने इस इस लुक को सारा ने डार्क पिंक कलर के सिल्क के ब्लाउज़ के साथ मैच किया था जिस पर कई कलर्स की ज़री की कढ़ाई और मोतियों वाले लटकन लगे थे.





इस तस्वीर में सारा हैवी ज्वैलरी पहने बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने ग्रीन पर्ल वाले कई लेयर और स्टोन से जड़ा नेकलेस पहना है. जिसके साथ-साथ मैचिंग झुमके और एक सुंदर मांग टीका भी भी पहना था. अपने लुक को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने कई चूड़ियों का सेट और एक बड़ी-सी रिंग भी पहनी थी.





इस तस्वीर में सारा अपने भाई के साथ पोज देती हुई दिख रही हैं. उनकी खूबसूरत स्माइल दिल लूट लेने वाली है.



इस तस्वीर में सारा तेंदुलकर अपनी गर्ल गैंग के साथ मस्ती करती दिख रही हैं. ट्रेडिशनल लुक में वे इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल है.





इस फोटो में भी सारा तेंदुलकर दोस्तों के साथ पोज देती हुई दिख रही हैं. तस्वीर में सारी लाइमलाइट वहीं चुरा रही हैं.



इस तस्वीर में सारा अपने मेहंदी लगे हाथ फ्लॉन्ट करते हुए बला की खूबसूरत लग रही हैं.



