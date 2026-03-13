इस ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर संग 'जाट 2' से तहलका मचाएंगे सनी देओल? इस बार टूटेंगे सारे रिकॉर्ड!

सनी देओल के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं. गदर 2 के बाद से वे एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में दे रहे हैं. इस साल एक्टर ने बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी. ये फिल्म इस साल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. इसके बाद एक्टर की लाहौर 1947 और फिर रामायण रिलीज के लिए कतार में हैं. इन सबके बीच एक्टर की साल 2024 में आई फिल्म जाट के सीक्वल की भी खूब चर्चा है और फैंस जाट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब इस फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

'जाट 2' को मिला नया डायरेक्टर?

बता दें कि सनी देओल की 'जाट' को गोपीचंद मालिनेनी ने निर्देशित किया था. वहीं अब एक्टर ने 'जाट 2' के लिए एक और तेलुगु फिल्ममेकर, बोयापति श्रीनु के साथ हाथ मिलाया है. दरअसल गुल्टे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'जाट' का प्रोडक्शन हाउस शुरू में सीक्वल के लिए फिर से गोपीचंद मालिनेनी पर विचार कर रहा था. हालांकि, वह पहले से ही दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए मेकर्स ने पहले श्रीराम आदित्य से सीक्व के लिए कॉन्टेक्ट किया था. लेकिन अब बोयापति श्रीनु को 'जाट 2' को डायरेक्ट करने के लिए माना जा रहा है. हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन चर्चा है कि वह सनी देओल की 'जाट 2' को डायरेक्ट करने के लिए तैयार हैं.

बता दें कि बोयापति श्रीनु को नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर 'अखंडा' फिल्म फ्रेंचाइजी के निर्देशन के लिए जाना जाता है.

सनी देओल के बारे में और जानकारी

सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाएं तो एक्टर अब 'लाहौर 1947' में नज़र आएंगे, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. इस फ़िल्म में प्रीति ज़िंटा लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी. यह फिल्म इस साल अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है. इसके अलावा सनी देओल 'इक्का' और 'गबरू' जैसे ओटीटी प्रोजेक्ट्स में भी नज़र आएंगे. इनमें से 'गबरू' को शशांक उदापुरकर ने डायरेक्ट किया है और यह 8 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वहीं वे नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में भगवान हनुमान का किरदार भी निभाएंगे. इस फ़िल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी देवी सीता और यश रावण का किरदार में दिखेंगे.इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज होगा जबकि दूसरा पार्ट 2027 में दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा.