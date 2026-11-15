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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘तू मिल जाए’ के BTS फोटोज ने बढ़ाई हलचल, कोरियोग्राफर ने शेयर की झलक

‘तू मिल जाए’ के BTS फोटोज ने बढ़ाई हलचल, कोरियोग्राफर ने शेयर की झलक

शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' के BTS फोटोज कोरियोग्राफर पियूष भगत ने शेयर किए हैं. तस्वीरों में शाहरुख-दीपिका की केमिस्ट्री और केपटाउन शूट की झलक देखने को मिली.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 06:08 PM (IST)
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कोरियोग्राफर पियूष भगत ने फैंस के साथ तू मिल जाए गाने की मेकिंग की झलक शेयर की है. यह गाना म्यूजिक चार्ट्स पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं और साथ ही अपने कोरियोग्राफर के साथ लोगों का दिल जीत रहा है. शाहरुख खान की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर किंग से इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुआ गाना तुम मिल जाए ने देखते ही देखते इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. दरअसल, यह गाना हर प्लेटफॉर्म पर चार्ट टॉपिंग फेवरेट बना हुआ है.

यह गाना जबरदस्त पॉपुलैरिटी अपने नाम कर रहा है और इस तरह से इसने औरमैक्स मीडिया के औरमैक्स हार्टबीट टॉप 5 सॉन्ग्स में नंबर 1 पोजीशन अपने नाम की है और साथ ही साथ जियोसावन पर भी टॉप पर बना हुआ है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से लेकर सोशल मीडिया फीड्स तक, यह गाना लिस्नर्स के जहन में बस गईं है, ऐसे में फैंस इसके हुक स्टेप्स को रीक्रिएट करते हुए ऑनलाइन नए वर्जन शेयर कर रहे हैं. 

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गाने में रोमांटिक झलक डालने के लिए कोरियोग्राफी की भी खूब तारीफ हो रही है, गाने के मूव्स शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के बीच की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को खूबसूरती से पेश कर रहे हैं, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है. जैसे कि फैंस अब खुद को गाने के सिग्नेचर स्टेप्स करने से रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसे में कोरियोग्राफर पियूष भगत ने फैंस को ट्रीट देते हुए गाने की मेकिंग का बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है.

BTS फोटोज में दिखी शूटिंग

सोशल मीडिया पर पियूष ने गाने की कोरियोग्राफर शाजिया सामजी के साथ केपटाउन शेड्यूल की कई बिहाइंड-द-सीन तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने फैंस को शूटिंग की झलक दिखाई और कैमरे के पीछे हुए कुछ खास पलों से भी रूबरू कराया. तस्वीरों की इस सीरीज को शेयर करते हुए पियूष ने लिखा, 'हमने SRK को इस कार बूथ से शूट किया था. (जाहिर है, फोन से नहीं.)' शाहरुख खान स्टारर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘किंग’ 24 दिसंबर 2026 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

 
 
 
 
 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 06:06 PM (IST)
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