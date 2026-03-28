श्लोका मेहता या राधिका मर्चेंट? नीता अंबानी की बहुओं में कौन है ज्यादा पढ़ी-लिखी और अमीर
Shloka Mehta vs Radhika Merchant: अंबानी परिवार की दोनों बहुएं श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. आइए जानते हैं दोनों में से पढ़ाई लिखाई और अमीरी में कौन आगे हैं.
अंबानी परिवार हमेशा से अपनी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहता है. खासकर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की दोनों बहुएं श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. पढ़ाई से लेकर लाइफस्टाइल तक, दोनों ही हर मामले में किसी से कम नहीं हैं. आइए जानते हैं कि पढ़ाई और अमीरी के मामले में दों में से कौन आगे है.
कितनी पढ़ी-लिखी हैं श्लोका मेहता ?
मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी साल 2019 में श्लोका मेहता से हुई थी. इस कपल का एक बेटा पृथ्वी और एक बेटी वेदा हैं.
- श्लोका मेहता ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई पूरी की है.
- इसके बाद, उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री ली.
- फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ में मास्टर्स डिग्री हासिल की है.
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कितनी है नेटवर्थ ?
पढ़ाई पूरी करने के बाद, वो अपने पिता की कंपनी 'रोजी ब्लू' में शामिल हुईं और डायरेक्टर के रूप में काम किया. श्लोका मेहता की नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक श्लोका 149 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.
कितनी पढ़ी-लिखी हैं राधिका मर्चेंट ?
वहीं, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने साल 2024 में राधिका मर्चेंट से शादी की है. अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट भी काफी सक्सेसफुल हैं.
- राधिका मर्चेंट ने मुंबई के ‘द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल’ और ‘इकोले मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल’ से स्कूलिंग की है.
- इसके बाद उन्होंने मुंबई के बीडी सोमानी इंटरनेशनल स्कूल से IB डिप्लोमा किया.
- राधिका ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है.
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कितनी है नेटवर्थ ?
इंडिया आने के बाद उन्होंने एक रियल इस्टेट फर्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की. एक साल तक काम करने के बाद वो एनकोर हेल्थकेयर में शामिल हो गईं. वो अभी एनकोर हेल्थकेयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधिका मर्चेंट की टोटल नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये है.
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Source: IOCL