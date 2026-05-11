'राजा शिवाजी' बनी हाईएस्ट वीकेंड ग्रॉसर फिल्म, 'भूत बंगला' समेत इनको चटाई धूल

इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' के अलावा कई फिल्मों के बीच टक्कर देखने के लिए मिली. इसमें 'कृष्णावतारम पार्ट 1' जैसी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर रविवार का फायदा मिला था. जहां इनकी कमाई लाखों में और एक करोड़ के आसपास हो रही थी वहीं, संडे को बंपर उछाल देखने के लिए मिली. इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर 5 फिल्मों के बीच टकराव देखने के लिए मिला. ऐसे में चलिए बताते हैं इस वीकेंड ग्रॉसर फिल्म कौन सी रही.

'राजा शिवाजी' बनी वीकेंड किंग

रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख की हिस्टोरीकल ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' का इस वीकेंड शानदार जलवा देखने के लिए मिला. ये इस वीकेंड की टॉप 5 में हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म रही, जिसने बाकी दिनों से कहीं ज्यादा कलेक्शन किया था. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने 15.60 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया.

- फिल्म ने 8वें दिन यानी कि शुक्रवार को 3.20 करोड़ की कमाई की थी.

- वहीं, 9वें दिन 5.60 करोड़ और 10वें दिन यानी कि संडे को 6.80 करोड़ का बिजनेस किया था.

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कैसा रहा 'भूत बंगला' का वीकेंड कलेक्शन?

इसके साथ ही फिल्म 'भूत बंगला' के कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने चौथे वीकेंड पर भी कमाल का प्रदर्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे वीकेंड पर 8.75 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया.

- फिल्म ने 22वें दिन चौथे शुक्रवार को 1.75 करोड़ और 23वें दिन शनिवार को 3 करोड़ की कमाई की थी.

- वहीं, फिल्म ने 24वें दिन यानी कि संडे को 4 करोड़ का कलेक्शन किया.

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'माइकल' का कैसा रहा हाल?

सैकनिल्क के अनुसार, अमेरिकन फिल्म 'माइकल' ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है. फिल्म के लिए इस बार तीसरे वीकेंड रहा, जिसमें सैकनिल्क के अनुसार, इसने 7.55 करोड़ की कमाई की.

- 'माइकल' ने 15वें दिन शुक्रवार को 1.50 करोड़ और 16वें दिन शनिवार को 3 करोड़ का कलेक्शन किया.

- वहीं, संडे को इसकी कमाई बढ़ी और फिल्म ने 3.25 करोड़ का बिजनेस किया था.

'कृष्णावतारम पार्ट 1' का पहला वीकेंड

फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट 1' के लिए ये पहला वीकेंड रहा. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के मुकाबले वीकेंड पर शानदार परफॉर्म किया. इसकी कमाई में बढ़त देखने के लिए मिली. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 7.30 करोड़ की कमाई.

- फिल्म ने पहले दिन 42 लाख, दूसरे दिन 1.15 करोड़ और तीसरे दिन 2.25 करोड़ की कमाई की.

- वहीं, संडे की कमाई में बंपर उछाल देखने के लिए मिली और सैकनिल्क के अनुसार, इसने 3.50 करोड़ की कमाई की थी.

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मोर्टेल कॉम्बेट II की कमाई

इस वीकेंड एक और हॉलीवुड फिल्म 'मोर्टेल कॉम्बेट II' का जलवा देखने के लिए मिला. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 5.40 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया, जो कि सारी फिल्मों के मुकाबले सबसे कम रहा. लेकिन इसकी कमाई में भी उछाल मिली.

- फिल्म ने पहले दिन 1.40 करोड़, दूसरे दिन 2.15 करोड़ और तीसरे दिन 1.85 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में किया.

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)