पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद रैली में जब से एक साल तक सोना न खरीदने की बात कही है तब से पूरे देश में सिर्फ हर तरफ सोने को लेकर ही चर्चा है. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों की गोल्ड जूलरी की खबरों पर हर किसी की नजर बनी हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं देओल फैमिली के पास कितनी गोल्ड जूलरी है.

हेमा मालिनी के पास है इतने करोड़ की जूलरी

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, हेमा मालिनी के पास 3 करोड़ 39 लाख रुपये की जूलरी है. वहीं धर्मेंद्र के पास 1 करोड़ 75 लाख रुपये की जूलरी थी. मालूम हो कि एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हो गया था.

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सनी देओल के पास नहीं गोल्ड

सनी देओल ने साल 2019 में नामांकन पत्र दाखिल करते समय एफिडेविट जमा किया था. एफिडेविट के हिसाब से सनी देओल की बात करें तो वो गोल्ड के शौकीन नहीं लगते हैं. उनके पास गोल्ड की एक भी जूलरी नहीं है. वहीं उनकी पत्नी पूजा देओल के पास 1.56 करोड़ रुपये के गहने हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो सनी देओल अब पॉलिटिक्स से ब्रेक लेकर फिल्मों पर फोकस कर रहे हैं. वो पूरी तरह से फिल्मों में लगे हैं. उनके हाथ में कई सारी फिल्में हैं. सनी देओल की गदर 2 और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी. अब सनी देओल के हाथ में कई सारी फिल्में हैं. वो अब फिल्म गबरू, लाहौर 1947, इक्का, रामायण- 1 और रामायण-2 जैसी फिल्मों में दिखेंगे.

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गबरू 2026 में रिलीज होगी. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है. इस फिल्म को लेकर सनी बहुत एक्साइटेड हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म का कैरक्टर और कहानी काफी इमोशनल है. वहीं रामायण में वो हनुमान के रोल में दिखेंगे. लाहौर 1947 में वो प्रीति जिंटा के अपोजिट रोल में हैं.