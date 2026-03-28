OTT पर छाया खौफ! 1 घंटा 47 मिनट की ये हॉरर फिल्म मचा रही सनसनी, IMDb रेटिंग है कमाल की

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो हम आज आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शुरुआत से ही डर और सस्पेंस का माहौल बना देती है. इसकी कहानी और डरावने सीन्स दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं. इन दिनों ये फिल्म OTT पर काफी चर्चा में है आइए जानते हैं कि आप इस फिल्म को ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

फिल्म की कास्ट

दरअसल हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड हॉरर फिल्म 'द सिक्स्थ सेंस'की ये साल 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन एम. नाइट श्यामलन ने किया है साथ ही इसे लिखा भी है.फिल्म में ब्रूस विलिस, हेली जोएल ओसमेट और टोनी कोलेट ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं.

फिल्म की कहानी

यह हॉरर फिल्म की कहानी मैल्कम क्रो और छोटे बच्चे कोल सियर के इर्द-गिर्द घूमती है. मैल्कम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों के डर को समझकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन एक पुराना मरीज विंसेट उन पर हमला कर देता है, जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है.

कुछ समय बाद मैल्कम की मुलाकात कोल से होती है, जो हमेशा डरा-सहमा रहता है. मैल्कम उसे समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोल शुरुआत में कुछ भी नहीं बताता. धीरे-धीरे जब वह मैल्कम पर भरोसा करने लगता है, तो एक ऐसा राज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है कोल को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं.

बता दें, यह फिल्म साल 1999 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इसे 6 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीनप्ले, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट एडिटिंग शामिल थे.

ओटीटी पर देखें यहां

1 घंटा 47 मिनट की इस हॉरर फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसकी IMDB रेटिंग 8.2 है. अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.