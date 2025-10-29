'शिरडी के साईं बाबा' फेम सुधीर दल्वी की हालत गंभीर, इलाज के लिए मदद मांग रहा परिवार

1977 में मनोज कुमार की फिल्म 'शिरडी के साईं बाबा' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सुधीर दल्वी ने साईं बाबा के रोल में खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. लेकिन अब 86 वर्षीय अभिनेता का स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है लेकिन अब उनके परिवार वालों ने एक्टर के आगे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की विनती की है.

सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि 'शिरडी के साईं बाबा' फेम एक्टर सुधीर दल्वी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 86 वर्षीय लेजेंडरी एक्टर की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें 8 अक्टूबर को ही मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था. वायरल भयानी की इस रिपोर्ट में मूवी टॉकीज का हवाला देते हुए बताया गया कि अभिनेता सेप्सिस नाम के जानलेवा इंफेक्शन से जंग लड़ रहे हैं.

सुधीर दल्वी के परिवार ने की 15 लाख रुपए की अपील

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर के इलाज में अब तक 10 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है. आगे के इलाज के लिए सुधीर दल्वी की फैमिली से लोगों से 15 लाख रुपए के आर्थिक मदद की अपील की है. परिवार वालों ने बैंक डिटेल्स शेयर करते हुए अभिनेता के फैंस और फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मदद की गुहार लगाई है. सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स भी इसपर अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं. सभी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से सुधीर दल्वी के लिए मदद की गुहार लगाई है.

सुधीर दल्वी का करियर

सुधीर दल्वी को ज्यादातर लोग 'शिरडी के साईं बाबा' में उनके किरदार के लिए जानते हैं. लेकिन इसके अलावा भी अभिनेता ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया है. सुधीर दल्वी को रामायण में गुरु वशिष्ठ के रोल में देखा गया था इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल 'विष्णु पुराण' में ब्रह्मा और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी के ससुर गोवर्धन वीरानी का भी किरदार निभाया है. अपने करियर में उन्होंने अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है.