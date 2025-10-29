हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'हम आपके हैं कौन' की चमेली इन दिनों कहां हैं? 31 साल बाद भी जलवा बरकरार



Priya Berde Photos: फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ की ‘चमेली’ आज भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों को लुभा रही हैं. फिल्मों के बाद अब उन्होंने राजनीति में कदम रखकर नई शुरुआत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 10:53 AM (IST)


90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ में हर किरदार ने अपनी छाप छोड़ी थी. फिल्म का साइड कैरेक्टर ‘चमेली’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया बेर्डे भले ही कम वक्त के लिए पर्दे पर नजर आईं, लेकिन अपनी मुस्कान और अदाओं से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था. अब 31 साल बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आज कहां हैं चमेली और कैसी दिखती हैं वो अब. चलिए, देखते हैं उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें, जो बताती हैं कि उनका जलवा आज भी पहले जैसा बरकरार है.

प्रिया बेर्डे का करियर एक इंडियन एक्ट्रेस के तौर पर मराठी और हिंदी फिल्मों में फैला हुआ है.


उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में फिल्म "रंगत संगत" से की और कई सफल फिल्मों, टीवी शो और नाटकों में काम किया है.

उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, जिनमें कुछ लोकप्रिय फिल्में हैं जैसे "हम आपके हैं कौन"
इस फिल्म में एक्ट्रेस ने चमोली का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया. वहीं आज एक्ट्रेस का लुक काफी बदल गया है.


उन्होंने अपने पति, लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जैसे "धमाल जोड़ी". 2004 में लक्ष्मीकांत बेर्डे के निधन के बाद, उन्होंने दोबारा एक्टिंग में वापसी की और मराठी थिएटर, टीवी शो और फिल्मों में काम करना जारी रखा.
लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ उनके दो बच्चे भी है, जिनका नाम अभिनय बेर्डे और स्वानंदी बेर्डे है.

बता दें, प्रिया बेर्डे 2023 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और फिल्मी दुनिया के बाद अब राजनीति में दम दिखा रही हैं.
बता दें, प्रिया बेर्डे 2023 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और फिल्मी दुनिया के बाद अब राजनीति में दम दिखा रही हैं.
Published at : 29 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Hum Aapke Hain Koun Priya Berde

Photo Gallery

Embed widget