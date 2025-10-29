एक्सप्लोरर
'हम आपके हैं कौन' की चमेली इन दिनों कहां हैं? 31 साल बाद भी जलवा बरकरार
Priya Berde Photos: फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ की ‘चमेली’ आज भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों को लुभा रही हैं. फिल्मों के बाद अब उन्होंने राजनीति में कदम रखकर नई शुरुआत की है.
90 के दशक की सुपरहिट फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ में हर किरदार ने अपनी छाप छोड़ी थी. फिल्म का साइड कैरेक्टर ‘चमेली’ का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया बेर्डे भले ही कम वक्त के लिए पर्दे पर नजर आईं, लेकिन अपनी मुस्कान और अदाओं से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था. अब 31 साल बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आज कहां हैं चमेली और कैसी दिखती हैं वो अब. चलिए, देखते हैं उनकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें, जो बताती हैं कि उनका जलवा आज भी पहले जैसा बरकरार है.
Published at : 29 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Tags :Hum Aapke Hain Koun Priya Berde
