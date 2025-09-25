60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में अब शिल्पा शेट्टी की बढ़ेंगी मुसीबतें, EOW पूछताछ के लिए भेजेगी समन

60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ईओडब्ल्यू ने कुछ दिन पहले राज कुंद्रा से पूछताछ की थी और अब शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की तैयारी है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर लगे कथित 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले की जांच में पाया कि आरोपी राज कुंद्रा ने इस रकम में से करीब 15 करोड़ रुपए अपनी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे.

शिल्पा शेट्टी को भेजेंगे समन

ईओडब्ल्यू सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही शिल्पा शेट्टी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में हैं. जांच अधिकारियों का कहना है कि यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि आखिर किस खर्च या विज्ञापन के एवज में इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में विज्ञापन पर इतना खर्च नहीं होता.

साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को इतना बड़ा बिल किस आधार पर दिया. जांच में यह भी सामने आया है कि रेजोल्यूशन पर्सनैलिटीज (आरपी) ने अब तक मांगे गए जरूरी कागजात ईओडब्ल्यू को उपलब्ध नहीं कराए हैं.

शुरुआत में आरपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अहम दस्तावेज जमा नहीं किए गए. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता व्यवसाई को जानबूझकर 26% शेयर नहीं दिए गए, क्योंकि यदि शेयर दिए जाते तो इसकी जानकारी एनसीएलटी को देनी पड़ती. साथ ही यह भी सामने आया है कि 60 करोड़ में से कुछ रकम सिस्टर कंपनियों को भी ट्रांसफर की गई है.

ईओडब्ल्यू इस हफ्ते के अंत तक राज कुंद्रा को दोबारा समन कर पूछताछ करने की तैयारी में है. इसके अलावा नेहा धूपिया, एकता कपूर और बिपाशा बसु से भी पैसे को लेकर जांच के बारे में लेटर लिखा गया है.

