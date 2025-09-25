टीवी शोज में काम करने वाले ज्यादातर एक्टर-एक्ट्रेस का मेन टार्गेट होता है कि फिल्मों में काम मिले. खासकर अगर वो बड़ी बजट की फिल्म है तो क्या ही कहने पर कई एक्टर को सालों मेहनत के बाद भी मौका नहीं मिल पाता. अब अभिनव शुक्ला को ही ले लीजिए. उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म 'इंशाअल्लाह' में काम करने का मौका मिला था लेकिन फिल्म ही नहीं बन सकी. सलमान खान और आलिया भट्ट जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिलकर भी नहीं मिला. अब इस बात को लेकर अभिनव ने अफसोस जाहिर किया है.

अभिनव ने क्या बताया

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक क पति अभिनव शुक्ला ने बताया, 'मैंने इंशाअल्लाह के लिए ऑडिशन दिया था. हालांकि, उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है. जब उन्हें फिल्म मेकर से मिलने के लिए कहा गया था तो काफी डरे हुए थे.' अभिनव ने कहा, 'जब मैं वहां गया तो देखा कि कुछ लोग थे. ये सलमान और आलिया के अलावा अहम रोल था. मैं डरा हुआ था क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था बताया था कि भंसाली सेट पर काफी सख्त हैं. मेरी बैंड बज रही थी कि कुछ उल्टा-सीधा ना बोल दूं. उन्होंने आधा घंटा सबकी तारीफ की. वो जो बोल रहे थे उसे लेकर काफी सजग थे.'

अभिनव ने कहा कि वो दुबई में थे तो उन्हें पता चला था कि ऑडिशन सक्सेस रहा और उन्हें फाइनल कर लिया गया है. उस वक्त पत्नी रुबीना दिलैक ने कहा था, 'बेबी मेरा ड्रीम था संजय लीला भंसाली के साथ काम करना. मैंने भी कहा था कि कम से कम तू अब सेट पर तो आ ही जाएगी.'

अभिनव ने कहा कि सबकुछ फिक्स हो गया था लेकिन एक दिन उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया. इसके बाद मैंने एक दिन ईपी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको बताएंगे. फिर अगले दिन छप गया कि फिल्म नहीं बन रही. मुझे लगा कि संजय लीला भंसाली की फिल्म हाथ से निकल गई, पर ठीक है.

बता दें कि अभी अभिनव पत्नी रुबीना दिलैक के साथ पति, पत्नी और पंगा में नजर आ रहे हैं. ये कपल का रियलिटी शो है.