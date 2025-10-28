शिल्पा शेट्टी का बास्टियन रेस्टोरेंट भारत के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट में से एक है. शिल्पा शेट्टी ने 2019 में बास्टियन ब्रांड के फाउंडर और रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की थी. आज शिल्पा भारत भर में कई रेस्टोरेंट की को-ऑनर हैं और उनकी बास्टियन ब्रांड में 50 फीसदी की हिस्सेदारी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बास्टियन में खाने की कीमत कितनी है?

बास्टियन में खाने की कीमत कितनी है?

स्क्रीन के अनुसार, शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बास्टियन में जैस्मीन हर्बल टी 920 रुपये और इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी की कीमत 360 रुपये है। एक फ्रांसीसी बोतल, डोम पेरिग्नॉन ब्रूट रोज़, की कीमत 1,59,500 रुपये तक जा सकती है. आमतौर पर, खाने की कीमत 500 रुपये से 1200 रुपये के बीच होती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, चिली गार्लिक नूडल्स और चिकन बरिटो जैसी डिशेज यहां क्रमशः 675 रुपये और 900 रुपये में अवेलेबल है. बरेटा सलाद की कीमत 1050 रुपये और एवोकाडो टोस्ट की कीमत 800 रुपये है. हालाँकि बास्टियन एट द टॉप मुंबई के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में से एक है, फिर भी यहां बुकिंग मिलना मुश्किल है.

हर रोज कितनी होती है बास्टियन की कमाई?

बैस्टियन सिर्फ़ एक हॉटस्पॉट नहीं है, बताया जाता है कि यह हर रात 2 से 3 करोड़ रुपये कमा रहा है. सोशलाइट और राइटर शोभा डे ने हाल ही में मोजो स्टोरी के साथ बातचीत में ये चौंकाने वाले आंकड़े शेयर किए थे. शोभा के अनुसार, बैस्टियन में 700 लोगों की क्षमता वाली दो सीटों के ज़रिए एक ही शाम में 1,400 मेहमानों के लिए जगह है. उन्होंने कहा, "दादर में सड़क के किनारे लोगों की एक लंबी वेटिंग लिस्ट है, जो मुंबई के पुराने महाराष्ट्रीयन रूढ़िवादी इलाके का केंद्र है. लोग लेम्बोर्गिनी और एस्टन मार्टिन में आते हैं।.आप नाम बताइए. ये लोग कौन हैं? मुझे कुछ नहीं पता."

शिल्पा शेट्टी ने बताया था बास्टियन का रेवेन्यू

पिछले साल एक इंटरव्यू में, शिल्पा शेट्टी ने रेस्टोरेंट से होने वाली कमाई को लेकर लग रही अटकलों पर रिएक्शन दिया था, उन्होंने बताया कि यह संख्या लोगों के अनुमान से कहीं ज़्यादा है, और यह भी बताया कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में वे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा GST देने वाले थे. जूम टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा था, "वे सब ग़लत हैं, और उनके आंकड़े बिल्कुल ग़लत हैं. हम उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं (हंसते हुए). पिछली बार हमने हॉस्पिटैलिटी के लिए सबसे ज़्यादा GST चुकाया था. मेरे मैनेजर बताते हैं कि उन्हें मेरे काम से ज़्यादा बास्टियन में सीट बुक करने के लिए फ़ोन आते हैं."

इस बीच, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर जुहू के एक व्यापारी से 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप ह.। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में उनके रेस्टोरेंट बिजनेस को विदेशों में बढ़ाने के लिए अमेरिका और अन्य देशों की यात्रा करने के अपील को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति लेने से पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे.