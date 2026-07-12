'वो ट्रिपल इंजन चला रहे हैं...', शेखर सुमन ने आमिर खान की तीसरी शादी पर ली चुटकी

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले एक्टर आमिर खान ने हाल ही में गौरी स्प्रैट संग शादी की. दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में रहे थे. ऐसे में अब उनका रिश्ता ऑफिशियल हो चुका है. अब उनकी तीसरी शादी काफी सुर्खियों में रही. ऐसे में अब फिल्ममेकर शुखर सुमन ने आमिर की शादी पर चुटकी ली. उन्होंने उनकी शादी पर राय दी और कहा कि वो ट्रिपल इंजन चला रहे हैं और उनका हुनर ​​बेमिसाल है.

दरअसल, हाल ही में शेखर सुमन ने मशहूर यूट्यूब टॉक शो 'शेखर टूनाइट' से बात की और इस दौरान उनसे आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर सवाल किया गया था. फिल्ममेकर ने कहा था, 'उन्होंने आने वाली जेनरेशन को एक अनोखी सोच दी है. कोई व्यक्ति किसी भी पेशे में हो, उसे आमिर के पैर छूने चाहिए. खासकर राजनेताओं को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए था. कहा जाता है कि राजनेता गठबंधन बनाना चाहते हैं और उन्हें आमिर से कला सीखनी चाहिए.'

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आमिर खान की पहली दो शादियों पर बोले शेखर सुमन

इसके साथ ही शेखर सुमन ने आमिर खान की पहली दो शादियों को लेकर भी बात की और कहा, 'गठबंधन, रीना दत्ता और किरण के साथ उनकी शादियां दुर्भाग्य से टूट गई. इसलिए गौरी के साथ उनके तीसरे गठबंधन को महागठबंधन कहना चाहिए.' शेखर ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, 'हमारी सरकार तो ठीक से डबल इंजन नहीं चला पा रही है और अब वो ट्रिपल इंजन चला रहे हैं.'

शेखर सुमन ने बताया आमिर खान का बेमिसाल टैलेंट

इतना ही नहीं, शेखर सुमन ने आगे आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर कहा, 'आमिर खान की पर्सनल लाइफ एक इंजन ड्राइवर के जैसे है. वो पहले दो स्टेशनों पर ट्रेन की एक-एक बोगी अलग करते हैं फिर एक और बोगी जोड़ते हैं. फिर अगले स्टेशन पर बाकी की दो बोगियों को जोड़कर एक पूरी ट्रेन तैयार करते हैं.' इसे फिल्म मेकर आमिर खान का बेमिसाल टैलेंट भी बताते हैं और कहते हैं, 'वो उस इंजन की तरह हैं, जिसमें पेट्रोल इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल का मिश्रण होता है.'

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आमिर खान की तीसरी शादी

गौरतलब है कि आमिर खान ने तीसरी शादी 5 जुलाई को की थी. उन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर मैरिज की थी. उनकी शादी में परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए थे. इस दौरान आमिर खान के तीनों बच्चे मौजूद थे.

आपको बता दें कि आमिर खान ने 1986 में रीना दत्ता के साथ शादी की थी. इनसे उनके दो बच्चे आइरा और जुनैद खान हैं. 2002 में उनका रिश्ता टूट गया था, जिसके बाद 2005 में एक्टर ने किरण राव से शादी की थी. इस रिश्ते से उनका एक बेटा आजाद है. हालांकि, बाद में साल 2021 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था. अब गौरी के साथ आमिर खान तीसरी शादी कर चुके हैं. शादी से पहले एक्टर ने गौरी को लेकर कहा था, 'अब मैं पूरा हुआ हूं.'