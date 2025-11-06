एग फ्रीज करना चाहती हैं शहनाज गिल, मां बनने को लेकर बोलीं- अभी समय नहीं है

'बिग बॉस 13' की कंटेस्टेंट शहनाज गिल, जो अपनी सादगी और बेबाक अंदाज से लाखों दिलों पर राज करती हैं, हाल ही में अपने पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने खुलकर बताया कि वह अपने एग्स को फ्रीज करना चाहती हैं. शहनाज ने कहा कि वह मां बनना तो चाहती हैं, लेकिन अभी उसके लिए सही समय नहीं है. इस वक्त वो अपने करियर और खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहती हैं.

शहनाज गिल ने बताया क्यों है शादी और मां बनने का सही समय

हाल ही मे मिर्ची पंजाब के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया की कि शादी के लिए एक सही उम्र होती है. उनके हिसाब से यह उम्र लगभग 30 या 31 साल होती है. उनका कहना है कि सही समय पर शादी कर लेना बहुत जरूरी है. अगर मां बनाना की बात करें, तो उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी उन्हें यह सोचकर खुशी होती है कि वह मां बन जाएं, क्योंकि अब वे 31 साल की हो चुकी हैं और बच्चों के प्रति उनका इमोशनल कनेक्शन बहुत गहरा है.

करियर पर फोकस के बीच शहनाज की फ्यूचर प्लानिंग

हालांकि, फिलहाल उनके पास न तो शादी करने का समय है और न ही बच्चे पैदा करने का शहनाज इस समय अपने करियर पर फोकस कर रही है, इसलिए उन्होंने बच्चे और शादी को अभी अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है. लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में उनका प्लान है कि वह मां जरूर बनेंगी. इसके लिए वे एक स्मार्ट तरीका अपनाने की सोच रही हैं.

शहनाज ने बताया कि वे भविष्य में वो एग फ्रीज कराकर मां बनने की प्लानिंग कर सकती है. इसका मतलब यह है कि वे अभी बच्चे नहीं चाहतीं, लेकिन जब समय सही होगा और उनके करियर और पर्सनल लाइफ स्टेबल होंगी, तब वे मां जरूर बनेंगी.

शहनाज गिल वर्कफ्रन्ट

शहनाज गिल की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पंजाबी भाषा की 'इक्क कुड़ी' है, जो 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म में उन्होंने मुख्य किरदार निभाने के साथ-साथ बतौर प्रोड्यूसर भी डेब्यू किया है.