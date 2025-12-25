हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करके फंसी शहनाज गिल, बुरी तरह हो रही हैं ट्रोल

पाकिस्तानी गानों को इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है. कोई भी गाना अगर वहां वायरल हो रहा होता है तो यहां भी उसे लेकर सोशल मीडिया पर क्रेज देखने को मिल जाता है. पाकिस्तानी शोज को भी इंडिया में बहुत प्यार मिला है हालांकि अब ये बैन हो चुके हैं. इस समय पाकिस्तान में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान के मेरी जिंदगी है तू छाया हुआ है. इसका गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है. इस गाने पर शहनाज गिल वीडियो बनाकर बुरी तरह फंस गई हैं. वो खूब ट्रोल हो रही हैं.

हानिया आमिर के शो की बात करें तो इसकी कहानी और लीड जोड़ी की केमिस्ट्री की तारीफ हुई है, लेकिन यह OST ही है जिसने सच में लोगों का दिल जीत लिया है. आसिम अजहर ने लेजेंडरी सबरी सिस्टर्स के साथ मिलकर यह गाना गाया है और यह दिल को छू लेने वाला ट्रैक म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पर है और पूरे साउथ एशिया में बहुत पॉपुलर है.

शहनाज हुई ट्रोल

इस गाने की तारीफ शहनाज गिल ने भी की है. शहनाज ने वीडियो शेयर की है जिसमें वो मेरी जिंदगी है तू गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'इस गाने से ऑब्सेस्ड, और खुद से तो और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूं.' इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- इंडियन एक्टर्स को भी पाकिस्तानी गाने पसंद आ रहे हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- अरे यार वहीं रह गया था क्या, पाकिस्तानी ड्रामा के गाने पर रील. इंडियन सेलिब्रिटी आप पर शर्मा आती है. एक ने लिखा- पाकिस्तानी सिंगर के गाने में क्या मिलता है.

पहलगाम अटैक के बाद इंस्टाग्राम हुआ बैन

बता दें इस साल अप्रल के अंत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए गए हैं. इसमें हानिया आमिर, माहिरा खान, फवाद खान, माहिरा होकेन जैसे कई सेलेब्स शामिल हैं. पाकिस्तानी सेलेब्स के अकाउंट बैन होने के बाद भी इंडिया में उनके गानों की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है.

