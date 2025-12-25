हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करके फंसी शहनाज गिल, बुरी तरह हो रही हैं ट्रोल

हानिया आमिर के पाकिस्तानी गाने पर डांस करके फंसी शहनाज गिल, बुरी तरह हो रही हैं ट्रोल

Shehnaaz Gill Trolled: एक्ट्रेस शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं. इस बार वो पाकिस्तानी गाने पर डांस करके ट्रोल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 25 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तानी गानों को इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है. कोई भी गाना अगर वहां वायरल हो रहा होता है तो यहां भी उसे लेकर सोशल मीडिया पर क्रेज देखने को मिल जाता है. पाकिस्तानी शोज को भी इंडिया में बहुत प्यार मिला है हालांकि अब ये बैन हो चुके हैं. इस समय पाकिस्तान में हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान के मेरी जिंदगी है तू छाया हुआ है. इसका गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है. इस गाने पर शहनाज गिल वीडियो बनाकर  बुरी तरह फंस गई हैं. वो खूब ट्रोल हो रही हैं.

हानिया आमिर के शो की बात करें तो इसकी कहानी और लीड जोड़ी की केमिस्ट्री की तारीफ हुई है, लेकिन यह OST ही है जिसने सच में लोगों का दिल जीत लिया है. आसिम अजहर ने लेजेंडरी सबरी सिस्टर्स के साथ मिलकर यह गाना गाया है और यह दिल को छू लेने वाला ट्रैक म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पर है और पूरे साउथ एशिया में बहुत पॉपुलर है.

शहनाज हुई ट्रोल
इस गाने की तारीफ शहनाज गिल ने भी की है. शहनाज ने वीडियो शेयर की है जिसमें वो मेरी जिंदगी है तू गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- 'इस गाने से ऑब्सेस्ड, और खुद से तो और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूं.' इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- इंडियन एक्टर्स को भी पाकिस्तानी गाने पसंद आ रहे हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- अरे यार वहीं रह गया था क्या, पाकिस्तानी ड्रामा के गाने पर रील. इंडियन सेलिब्रिटी आप पर शर्मा आती है. एक ने लिखा- पाकिस्तानी सिंगर के गाने में क्या मिलता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

पहलगाम अटैक के बाद इंस्टाग्राम हुआ बैन
बता दें इस साल अप्रल के अंत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में बैन कर दिए गए हैं. इसमें हानिया आमिर, माहिरा खान, फवाद खान, माहिरा होकेन जैसे कई सेलेब्स शामिल हैं. पाकिस्तानी सेलेब्स के अकाउंट बैन होने के बाद भी इंडिया में उनके गानों की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है.

ये भी पढ़ें: TMMTMTTM First Review Out: आ गया 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का फर्स्ट रिव्यू, जानें- कैसी है कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की ये फिल्म

Published at : 25 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Tags :
Shehnaaz Gill Hania Aamir Pakistani Song
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी और बेटे की हत्या हो जाएगी', सदन में भावुक हुईं सपा विधायक विजमा यादव, सरकार पर लगाया आरोप
'मेरी और बेटे की हत्या हो जाएगी', सदन में भावुक हुईं सपा विधायक विजमा यादव, सरकार पर लगाया आरोप
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

UP News: एक ऑटो... 24 सवारी... जान पर ना पड़ जाए भारी
Rajasthan के Sikar में वन मंत्री और डीएम के बीच हुई बहस, मंत्री ने फेंक दी फाइल । Rajasthan
Tamilnadu के Kadnoor में हो गया बड़ा सड़क हादसा,कडनूर में बस का टायर फटने से हुई टक्कर
Tamilnadu के चित्रदुर्ग इलाके में भीषण बस हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद लगी जोरदारा आग
भूकंप के जोरदार झटके से कांपा Taiwan,करीब17 सेकेंड तक कांपा ताइवान बिल्डिंगो के हिलने का वीडियो कैद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
भूकंप से कांपी धरती, महसूस किए गए दो झटके, हिलती इमारतों का सामने आया खौफनाक वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी और बेटे की हत्या हो जाएगी', सदन में भावुक हुईं सपा विधायक विजमा यादव, सरकार पर लगाया आरोप
'मेरी और बेटे की हत्या हो जाएगी', सदन में भावुक हुईं सपा विधायक विजमा यादव, सरकार पर लगाया आरोप
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
क्रिकेट के इतिहास के वो 11 महारिकॉर्ड जिनका टूटना लगभग नामुमकिन, देखिए लिस्ट
बॉलीवुड
अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे
अरबाज खान-शूरा की मैरिज एनिवर्सरी बैश में सलमान का दंबग अंदाज, बॉडीगार्ड शेरा से लिए मजे
नौकरी
BHU Recruitment 2025: 8वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका, 30 दिसंबर तक करें ऑफलाइन आवेदन
8वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका, 30 दिसंबर तक करें ऑफलाइन आवेदन
लाइफस्टाइल
सरसों तेल से लेकर कुकीज तक, अब ऑनलाइन बिकेंगे तिहाड़ जेल में बने प्रोडक्ट्स
सरसों तेल से लेकर कुकीज तक, अब ऑनलाइन बिकेंगे तिहाड़ जेल में बने प्रोडक्ट्स
यूटिलिटी
अचानक लिफ्ट गिर जाए तो कैसे बचाएं जान, किस तरीके से कम से कम होगी दिक्कत?
अचानक लिफ्ट गिर जाए तो कैसे बचाएं जान, किस तरीके से कम से कम होगी दिक्कत?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget