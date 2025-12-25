'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' साल की मच अवेटेड रोमांटिक फिल्मों में से एक है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही इसका काफी बज बना हुआ है. एक हल्की-फुल्की प्रेम कहानी मानी जाने वाली 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है. वहीं धुरंधर के तूफान के बीच इस फिल्म ने 25 दिसंबर, गुरुवार को सिनेमाघरों में दस्तक भी दे दी है. इसी के साथ इसका फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं ये फिल्म कैसी है?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का पहला रिव्यू आउट

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फाइनली सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है. वहीं फिल्म क्रिटिक उमैर संधू ने 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का पहाल रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने इस फिल्म को 4 स्टार देते हुए फिल्म को 'क्लासी और क्रेज़ी रोमांटिक कॉमेडी' बताया और लिखा, "पहला रिव्यू तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 2025 की क्लासी और क्रेज़ी रोमांटिक कॉमेडी है. आर्यन कार्तिक और अनन्या पांडे ने पूरी फिल्म में अपना जलवा बिखेरा. म्यूजिक खासकर हम दोनों, फिल्म की खासियत है. शानदार पल, खासकर सेकंड हाफ, सपोर्टिंग कलाकारों ने भी बेहतरीन अभिनय किया है. इसे ज़रूर देखें!"

First Review #TuMeriMainTeraMainTeraTuMeri : Classy & Crazy RomCom of 2025. @TheAaryanKartik & @ananyapandayy Stole the Show all the way. Music is the USP specially #HumDono. Terrific moments specially in 2nd half. Supporting actors also performed very well. Go for it !



'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के बारे में

दोस्ताना 2 को लेकर हुए विवाद के बाद समीर विद्वान द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में करण जौहर और कार्तिक आर्यन एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं. हालांकि प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म पर खर्च की गई राशि की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को 150 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में कई बड़े सितारे हैं, जिनमें कार्तिक आर्यन रे की भूमिका में हैं, जबकि अनन्या पांडे रूमी का किरदार निभा रही हैं. उनकी पहली मुलाकात एक किताबों की दुकान में होती है, जो कहानी की नींव रखती है. क्रोएशिया सहित अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर फिल्माई गई इस फिल्म में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टीकू तलसानिया भी अहम भूमिकाओं में हैं.