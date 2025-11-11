सलमान खान के फार्महाउस पर कैसे होती है पार्टी, शहनाज गिल ने बताया सच

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अक्सर अपने फार्महाउस पर पार्टी करते रहते हैं. उनके पनवेल फार्महउस की पार्टी काफी फेमस हैं. उनकी पार्टी की फोटोज और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. फैंस हमेशा से सोचते रहते हैं कि सलमान के फार्महाउस पर पार्टी में क्या-क्या होता है और ये पार्टी इतनी फेमस क्यों होती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस शहनाज गिल ने खुलासा किया है कि सलमान के फार्महाउस पर होने वाली पार्टीज में होता क्या है.

शहनाज गिल इन दिनों अपनी फिल्म इक्क कुड़ी के प्रमोशन में बिजी हैं. उनकी फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. इसी बीच शहनाज ने रणवीर इलाहाबादिया को दिए पॉडकास्ट में सलमान खान के फार्महाउस पर होने वाली पार्टी के बारे में बात की. शहनाज ने सलमान के साथ फिल्म किसी का भाई किसी की जान में काम भी किया है.

कैसी होती है पार्टी

शहनाज ने कहा- किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग के दौरान उन्हें सलमान खान के फार्महाउस पर 1-2 दिन रुकने का मौका मिला. जहां पर उन्हें बहुत मजा आया था. उन्होंने बताया कि फार्महाउस पर पार्टी का मतलब मंहंगी शराब और डांस नहीं होता है. वह अलग तरह का देसी फन होता है. पार्टी में सब लोग एटीवी पर इधर-उधर गेड़ी लगा रहे होते हैं. सलमान सर भी बेर या जामनु जैसे फल तोड़ रहे होते हैं. सलमान खान बहुत देसी हैं और फुल देसी काम करते हैं. जैसे किसान करते हैं.

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों बिग बॉस 19 होस्ट करते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा वो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर काम कर रहे हैं. वो फिल्म की शूटिंग भी कर रहे हैं. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म स सलमान का लुक भी सामने आ चुका है.

ये भी पढ़ें: Delhi Blast: रवीना टंडन से सोनू सूद तक, दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया दुख