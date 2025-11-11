दिल्ली में सोमवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक भीषण कार विस्फोट हुआ. धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल बताए जा रहे हैं. वहीं इस दिल दहला लेने वाली घटना ने राजधानीवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. वहीं बॉलीवुड से लेकर साउथ के कई सेलेब्स ने दिल्ली में कार में हुए ब्लास्ट पर दुख जताया है.

रवीना टंडन ने विस्फोट को बताया भयानक

रवीना टंडन ने दिल्ली में कार में हुए ब्लास्ट को 'भयानक' बताया. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "दिल्ली विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना. भयानक खबर."

Condolences to all those bereaved families who lost their loved ones in the Delhi blast . Horrible news . — Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 10, 2025

साउथ एक्टर विजय भी दिल्ली ब्लास्ट से हुए शॉक्ड

तमिलगा वेत्री कज़गम पार्टी के नेता और साउथ एक्टर विजय ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर, लिखा, "दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर से बेहद परेशान और दुखी हूं. जिसमें कई लोगों की जान चली गई. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. घायलों की स्पीडी रिकवरी की कामना करता हूं."

Deeply shocked and saddened by the news of car explosion near Red Fort Metro, Delhi that has claimed precious lives.



My heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. Wishing speedy recovery to all those injured. — TVK Vijay (@TVKVijayHQ) November 10, 2025

सोनू सूद ने भी घटना पर जताया दुख

अभिनेता सोनू सूद ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "दिल्ली में लाल किले के पास ए दुखद विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना है. आइए पीड़ितों का सपोर्ट करें, एक-दूसरे का ख्याल रखें और शांति के लिए प्रतिबद्ध हों."

My heart reaches out to everyone impacted by today’s tragic blast near the Red Fort in Delhi. 💔 Let’s support the victims, look out for each other, and commit to peace. — sonu sood (@SonuSood) November 10, 2025

रिद्धिमा साहनी भी घटना से परेशान

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा साहनी ने भी घटना पर दुख जताते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक नोट लिखा, "मेरी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार और जो घायल हुए हैं. लाल किला विस्फोट से दुखी हूं, ईश्वर दोषियों को ढूंढे और उन्हें कड़ी सज़ा दें. प्रेयर्स और प्रेयर्स. "



