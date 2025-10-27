हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआर्यन खान की सीरीज The Bads Of Bollywood के दीवाने हुए शशि थरूर, कहा- 'मैं तारीफ के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं'

आर्यन खान की सीरीज The Bads Of Bollywood के दीवाने हुए शशि थरूर, कहा- 'मैं तारीफ के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं'

Shashi Tharoor Post: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉलीवुड में कदम रख लिया है. उनके डायरेक्शन में बनीं सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड लोगों को काफी पसंद आई है. इसमें अब शशि थरूर भी शामिल हो गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 27 Oct 2025 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने धमाल मचा दिया है. कुछ समय पहले ही ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इस सीरीज को काफी पसंद किया गया है. लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन खान इतनी शानदार सीरीज बना पाएंगे. इस सीरीज में बॉबी देओल, राघव जुयाल और लक्ष्य लालवानी के साथ कई सेलेब्स नजर आए हैं. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड हाल ही में शशि थरूर ने देखी है और वो इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर करके आर्यन की तारीफ की है और इस सीरीज को बहुत शानदार बताया है. शशि थरूर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

शशि थरूर ने की आर्यन की तारीफ

शशि थरूर ने बताया कि वो पिछले दो दिनों से सर्दी और जुकाम से परेशान हैं इस वजह से उन्हें अपने कई इवेंट्स को कैंसिल करना पड़ा. उन्होंने लिखा- 'मैं पिछले दो दिनों से सर्दी-जुकाम से जूझ रहा था, जिसके चलते कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े. इस दौरान मेरी बहन स्मिता थरूर और स्टाफ ने मुझे आराम करने और नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) पर आई यह नई सीरीज देखने की सलाह दी. यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक साबित हुई है, बिल्कुल ओटीटी गोल्ड!'

शशि थरूर ने आगे लिखा- 'अभी-अभी आर्यन खान की बतौर निर्देशक पहली फिल्म, 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' देखकर खत्म हुई, और मैं तारीफ के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूं. आपको फिल्म पसंद आने में वक्त लगता है, लेकिन फिर आप पूरी तरह से इसकी गिरफ़्त में आ जाते हैं!' आगे उन्होंने शाहरुख खान को टैग करते हुए लिखा- 'एक पिता से दूसरे पिता के लिए, मैं कहना चाहता हूं: आपको बहुत गर्व होना चाहिए.'
 
बता दें शशि थरूर का ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का अब दूसरा पार्ट भी आएगा. जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
 
Published at : 27 Oct 2025 08:45 AM (IST)
