शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने धमाल मचा दिया है. कुछ समय पहले ही ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इस सीरीज को काफी पसंद किया गया है. लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन खान इतनी शानदार सीरीज बना पाएंगे. इस सीरीज में बॉबी देओल, राघव जुयाल और लक्ष्य लालवानी के साथ कई सेलेब्स नजर आए हैं. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड हाल ही में शशि थरूर ने देखी है और वो इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर करके आर्यन की तारीफ की है और इस सीरीज को बहुत शानदार बताया है. शशि थरूर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

शशि थरूर ने की आर्यन की तारीफ

शशि थरूर ने बताया कि वो पिछले दो दिनों से सर्दी और जुकाम से परेशान हैं इस वजह से उन्हें अपने कई इवेंट्स को कैंसिल करना पड़ा. उन्होंने लिखा- 'मैं पिछले दो दिनों से सर्दी-जुकाम से जूझ रहा था, जिसके चलते कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े. इस दौरान मेरी बहन स्मिता थरूर और स्टाफ ने मुझे आराम करने और नेटफ्लिक्स इंडिया (Netflix India) पर आई यह नई सीरीज देखने की सलाह दी. यह मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी चीजों में से एक साबित हुई है, बिल्कुल ओटीटी गोल्ड!'