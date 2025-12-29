हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह बनना चाहते हैं... इसमें कुछ गलत नहीं...', नेपोटिज्म पर बोलीं शर्मिला टैगोर

'बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह बनना चाहते हैं... इसमें कुछ गलत नहीं...', नेपोटिज्म पर बोलीं शर्मिला टैगोर

Sharmila Tagore Supports Nepotism: दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने नेपोटिज्म को लेकर अपनी राय दी है. उनके मुताबिक हर पेशे में बच्चे अपने मां-बाप को देखकर सीखते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 29 Dec 2025 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर पिछले कई सालों से बहस चलती आ रही है. हर बार जब कोई स्टार किड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है, तो लोग इसे लेकर अपनी राय साझा करते हैं. इस कड़ी में दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने अपना राय जाहिर की है और नेपोटिज्म और विरासत के बीच के अंतर को समझाया है.

सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में बात करते हुए शर्मिला टैगोर ने कहा-'बच्चे अपने पेरेंट्स के काम से इंस्पायर होते हैं, ये पूरी तरह से स्वाभाविक है. बच्चों का इंस्पायर होना सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है. डॉक्टर, वकील, पेंटर, संगीतकार, हर पेशे में बच्चे अपने मां-बाप को देखकर सीखते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं. ये एक सामान्य बात है और इसमें कुछ गलत नहीं है.'

'पहला मौका मिलना आसान हो सकता है...'
शर्मिला ने आगे कहा- 'बच्चों पर पेरेंट्स का प्रभाव होना बिल्कुल नेचुरल है और ये किसी भी पेशे के लिए नॉर्मल है. सोहा की बेटी इनाया अपनी मां को काम करते हुए देखकर इंस्पायर हो रही हैं. अगर सोहा पॉडकास्ट करती हैं, तो इनाया उसमें इंटेरेस्ट दिखा रही हैं और धीरे-धीरे उसे समझने लगी हैं. अगर कोई पेरेंट्स या स्टार बहुत प्रभावशाली हैं, तो वो अपने बच्चे को पहला काम दिला सकते हैं. लेकिन इसके बाद इंडस्ट्री में ये पूरी तरह दर्शकों पर निर्भर करता है कि वो उस कलाकार को पसंद करते हैं या नहीं. पहला मौका मिलना आसान हो सकता है, लेकिन आगे की कामयाबी दर्शकों की पसंद और कलाकार की मेहनत पर निर्भर करती है.'

प्रोड्यूसर्स के लिए फायदेमंद होते हैं स्टार किड्स!
नेपोटिज्म पर बात करते हुए शर्मिला टैगोर कहती हैं- 'अगर पेरेंट्स का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो शायद वो अपने बच्चे को दूसरा मौका भी दिला दें. लेकिन उनका प्रभाव यहीं तक ही सीमित होता है. फिल्म मेकर्स भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करते हैं. अगर किसी अभिनेता या स्टारकिड का नाम पहले से जाना-पहचाना है, तो ये प्रोड्यूसर के लिए थोड़ी सिक्योरिटी की तरह काम करता है. अगर आप इसे नेपोटिज्म कहते हैं, तो हो सकता है प्रोड्यूसर को इसमें ज्यादा फायदा हो, क्योंकि पहले से जाने-पहचाने नामों में एडवरटाइजिंग पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. ये सिर्फ शुरुआती मदद है, लेकिन उसके बाद कलाकार की मेहनत और दर्शकों की पसंद ही तय करती है कि वह आगे बढ़ेगा या नहीं.'

शर्मिला आखिर में कहती हैं- 'किसी भी स्टारकिड को सिर्फ नाम की वजह से लगातार सक्सेस मिलना नामुमकिन है. असली परीक्षा यही है कि वो अपने काम और टैलेंट से दर्शकों को इंप्रेस कर पाए.

और पढ़ें
Published at : 29 Dec 2025 11:21 PM (IST)
Tags :
Nepotism Soha Ali Khan Sharmila Tagore
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
Advertisement

वीडियोज

Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Bharat Ki Baat: 2026 से पहले नफरत 'भारत छोड़ो'! | Tripura student Angel Chakma’s death
Bollywood News: दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना की अचानक एग्जिट पर बढ़ा विवाद, निर्देशक अभिषेक पाठक का खुला चैलेंज (29.12.2025)
Sandeep Chaudhary: Unnao Case को लेकर क्या है राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Kuldeep Sengar
New Year Celebration: नए साल पर पार्टी-डांस पर पाबंदी क्यों? क्यों हिंदू-मुसलमान? | Shahabuddin
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगा टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
बॉलीवुड
Ikkis Screening: 'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
शिक्षा
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
ट्रेंडिंग
"इंडिया ही अच्छा था" भारत से फ्रांस गया युवक, पांच गुना महंगी गैस पर रोया रोना तो यूजर्स ने किया रिएक्ट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget