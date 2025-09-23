शाहरुख खान को ‘जवान’ के लिए बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवॉर्ड, फिल्म ने कमाए थे 1100 करोड़
Shah Rukh Khan Wins First National Award : बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को आज नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इस दौरान उन्होंने कहा, 'मैं सबके प्यार के लिए बहुत-बहुत आभारी हूं.”
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आज नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'जवान' के लिए शाहरुख को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. '71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड-2023' में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शाहरुख खान के साथ-साथ विक्रांत मैसी को भी मिला. विक्रांत मैसी को '12वीं फेल' के लिए यह सम्मान दिया गया है.
नेशनल अवॉर्ड इवेंट में साथ बैठे रानी-शाहरुख
'71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड-2023' दिल्ली में 23 सितंबर को आयोजित किया गया. जिसमें अवॉर्ड लेने वाले तमाम सितारों ने शिरकत की. अब 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें वो ब्लैक कलर के सूट में नजर आए. एक्टर की सीट रानी मुखर्जी के पास ही थी. दोनों के चेहरे पर नेशनल अवॉर्ड की खुशी साफ झलक रही है.
नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद क्या बोले शाहरुख खान?
नेशनल अवॉर्ड की अनाउंसमेंट 1 अगस्त 2025 को हुई थी. शाहरुख खान ने अनाउंसमेंट के बाद वीडियो जारी कर सबका आभार जताया था. इस वीडियो में उन्होंने कहा, 'इस सम्मान के लिए भारत सरकार का शुक्रिया. मुझ पर बरस रहे प्यार से अभिभूत हूं. ये अवॉर्ड मेरे लिए एक रिमाइंडर है. एक्टिंग सिर्फ काम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है, स्क्रीन पर सच दिखाने की जिम्मेदारी. सबके प्यार के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं.”
View this post on Instagram
शाहरुख खान का करियर
बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान करीब 35 साल से फिल्मों में काम कर रहे हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की. टीवी पर भी शाहरुख काम कर चुके हैं. 1989 में उनका सीरियल 'फौजी' आया, जिसे सफलता मिली. इसके बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया.
'दीवाना' से किया था एक्टर ने डेब्यू
उन्होंने 'दीवाना' (1992) से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो सुपरहिट रही. इसमें शाहरुख खान के साथ दिव्या भारती और ऋषि कपूर लीड रोल में थे. इसके बाद 'बाजीगर' और 'डर' में निगेटिव रोल कर उन्होंने दर्शकों का दिल जीता. 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के बाद उन्हें ‘किंग ऑफ रोमांस’ कहा जाने लगा.
View this post on Instagram
ये हैं शाहरुख खान की पॉपुलर फिल्में
शाहरुख खान की पॉपुलर फिल्मों में 'करण अर्जुन', 'दिल तो पागल है' और 'कुछ कुछ होता है' शामिल हैं. 2000s की हिट फिल्मों की बात करें तो 'मोहब्बतें', 'कभी खुशी कभी ग़म (K3G)', 'देवदास', 'कल हो ना हो', 'वीर-ज़ारा', 'कभी अलविदा ना कहना', 'चक दे! इंडिया', 'ओम शांति ओम' और 'रब ने बना दी जोड़ी' जैसी फिल्में शामिल हैं.
View this post on Instagram
इस फिल्म से किया था शानदार कमबैक
इसके बाद 'माय नेम इज़ खान', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'रईस' हिट साबित हुईं. वहीं 'जीरो' और 'जब हैरी मेट सेजल' जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. कोविड के बाद शाहरुख खान ने बड़े पर्दे पर शानदार वापसी की. यशराज फिल्म्स की 'पठान' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की. इसके बाद शाहरुख खान ने साउथ डायरेक्टर एटली के साथ 'जवान' में काम किया. यह फिल्म उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक 'जवान' ने वर्ल्डवाइड 1140 करोड़ रुपये की कमाई की. अब 'जवान' के लिए ही शाहरुख खान को उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है.
ये भी पढ़ें -
महर्षि वाल्मीकि के रोल में वायरल हुआ अक्षय कुमार का वीडियो, एक्टर बोले- एआई-जनरेटेड है
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL