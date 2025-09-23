महर्षि वाल्मीकि के रोल में वायरल हुआ अक्षय कुमार का वीडियो, एक्टर बोले- एआई-जनरेटेड है

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए फेक वीडियोज को लेकर अपनी बातें रखीं. इन वीडियोज में अक्षय को महर्षि वाल्मीकि का किरदार निभाते दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ये पूरी तरह से एआई की मदद से बनाए गए नकली वीडियो हैं.

अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में इस बात की जानकारी दी

अक्षय कुमार ने मंगलवार सुबह अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में इस बात की जानकारी दी और लोगों से इस तरह की फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील की. अक्षय ने लिखा, ''मुझे कुछ एआई-जनरेटेड वीडियो मिले हैं, जिनमें मुझे महर्षि वाल्मीकि के रोल में दिखाया गया है. ये सारे वीडियो फर्जी हैं.''

उन्होंने चिंता जताते हुए आगे लिखा, ''इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ समाचार चैनल बिना यह पुष्टि किए कि ये असली हैं या नकली, इन्हें 'समाचार' के तौर पर पेश कर देते हैं. आज के समय में, जब एआई के हेरफेर के जरिए मिसलीडिंग कंटेंट बड़ी तेजी से तैयार की जा रही है, मैं मीडिया इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे जानकारी की पुष्टि करें और उसे सर्टिफाइड करने के बाद ही रिपोर्ट करें.

इन दिनों अक्षय की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिख रहा

इन दिनों अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के प्रमोशन में व्यस्त हैं. यह फिल्म 'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है और इसे निर्देशक सुभाष कपूर ने बनाया है.

View this post on Instagram A post shared by Star Studio18 (@starstudio18)

'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार के अलावा अरशद वारसी, हुमा कुरैशी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं. वहीं, फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर भी जलवा है.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.50 करोड़ रुपए की कमाई की और दूसरे दिन 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. फिल्म रविवार यानी तीसरे दिन 21 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रही. इसने चौथे दिन 5.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. इन चार दिनों में 'जॉली एलएलबी 3' का कुल नेट कलेक्शन 59 करोड़ रुपए तक पहुंच गया.