हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग

शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के करोड़ों फैंस देखने को मिलते हैं. लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जिन्हें इन सेलेब्स का हमशक्ल भी कहा जाता है और ये बॉलीवुड के सेलेब्स के नाम पर मोटी कमाई भी करते हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के फैन फॉलोविंग की लंबी कतार देखने को मिलती है. लेकिन आज बात करेंगे उन्हीं सेलिब्रिटीज के हमशक्ल की.

सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई कंटेंट क्रिएटर देखने को मिलेंगे जिन्हें बॉलीवुड सेलेब्स का हमशक्ल भी कहा जाता है. सोशल मीडिया पर इनकी भी तगड़ी फैन फॉलोविंग है और लोग उनके विडियोज को भी खूब पसंद करते हैं. आइए जानते हैं सेलेब्स के इन्हीं डुप्लीकेट के बारे में. 

हूबहू भाईजान की तरह दिखते हैं ये क्रिएटर्स
सलमान खान के फॉलोअर्स की लंबी लिस्ट. सोशल मीडिया पर उनके कई फैन पेजेस हैं जहां सलमान खान के दीवानों की दीवानगी देखी जाती है. वहीं दूसरी ओर देखें तो सोशल मीडिया पर भाईजान के कई हमशक्ल भी हैं जो उनके से मोटी कमाई भी करते हैं. यू

जर्स भी इनके विडियोज को बहुत पसंद करते हैं इतना ही नहीं इन्हें कई इवेंट्स में इनवाइट भी किया जाता है जहां से ये कंटेंट क्रिएटर तगड़ी कमाई करते हैं. सलमान खान के हमशक्लों का नाम परवेज काजी और सुशांत खन्ना है. इंस्टाग्राम पर अगर आप इनकी प्रोफाइल देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्रिएटर्स भाईजान के हमशक्ल होने का कितना फायदा उठाते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Parvez Kazi (@parvezzkazii)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sushant Khanna (@sushantkhanna40)

शाहरुख खान की तरह ही है उनके हमशक्ल की पॉपुलैरिटी
इब्राहिम कादरी और रीज खान नाम के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के विडियोज को भी इंटरनेट यूजर्स ने बहुत पसंद किया है. दोनों की पॉपुलैरिटी भी अच्छी–खासी है और हूबहू उनकी पर्सनैलिटी भी बॉलीवुड के बादशाह की तरह ही है.

अगर आप भी इनके विडियोज देखेंगे तो एक बार के लिए हैरान हो जाएंगे. इन दोनों क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक दोनों ही मॉडल्स हैं और कई इवेंट्स में जा कर अपने चार्मिंग अंदाज से लोगों का मनोरंजन करते हैं. इनके विडियोज देखने के बाद आप भी इन्हें असली शाहरुख खान ही मानने लगेंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ibrahim qadri (@ibrahim__qadri)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rizz Khan (@imsrkdon2)

अजय देवगन के डिट्टो कॉपी हैं ये क्रिएटर
बॉलीवुड के सिंघम का भी गजब का फैन बेस है. उन्होंने अपने दमदार अदाकारी और अनोखे स्टाइल से फैंस को बहुत इंप्रेस किया है. वैसे तो सोशल मीडिया पर उनके कई डुप्लीकेट हैं जिनके कई मीम भी वायरल हुए. लेकिन मुंबई बेस्ड कंटेंट क्रिएटर सुनील अकोलकर की गजब की पॉपुलैरिटी देखी जाती है.

सोशल मीडिया पर अगर आप उनके वीडियो देखें तो आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे. इंस्टाग्राम पर उनके 26.4K फॉलोअर्स है जिन्हें सुनील अकोलकर का कॉन्टेंट बहुत पसंद आता है. वो भी बाकी सेलेब्स के हमशक्लों की तरह सोशल मीडिया के जरिए मोटी कमाई करते हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aj Sunil Akolkar (@look_a_like_ajaydevgan_aj)

कॉलेज लेक्चरर हैं अमिताभ बच्चन के ये डुप्लीकेट
अमिताभ बच्चन की लीगेसी और उनका स्टारडम आज सबके सामने है. हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज उनका बड़ा नाम है. वैसे तो अभिनेता के कई हमशक्ल हैं लेकिन पुणे के रहने वाले शशिकांत पेडवाल को अमिताभ बच्चन के फर्स्ट कॉपी के रूप में भी जाना जाता है.

पेशे से तो वो प्रोफेसर हैं लेकिन अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करने के लिए भी वो बहुत लोकप्रिय हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक शशिकांत पेडवाल ने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बॉडी डबल का भी रोल प्ले किया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shashikant Pedwal (@shashikant_pedwal)

Published at : 15 Nov 2025 07:22 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Shahrukh Khan SALMAN KHAN
