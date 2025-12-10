King में जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी सुहाना खान, पापा शाहरुख दे रहे हैं ट्रेनिंग

बॉलीवुड के किंग खान एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. उनकी फिल्म किंग का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं. पहली बार पापा और बेटी की जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ में नजर आएगी. इस फिल्म से शाहरुख खान का लुक सामने आ गया है और वो जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए हैं. फिल्म में शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी एक्शन करती नजर आएंगी इसके लिए खुद किंग खान बेटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं.

शाहरुख खान ने बेटी सुहाना को एक्शन ट्रेनिंग देने की जानकारी उनकी खास दोस्त फराह खान ने दी है. फराह हाल ही में एक इवेंट के लिए दुबई गई थीं. जहां पर उन्होंने बातचीत में खुलासा किया कि शाहरुख बेटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं.

फराह खान ने किया खुलासा

सोशल मीडिया पर फराह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें पहले वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तारीफ करती हैं. वो कहती हैं- शाहरुख के बेटे आर्यन ने बहुत ही शानदार सीरीज बनाई है. सुहाना बहुत हार्डवर्किंग है. वो किंग में नजर आने वाली हैं. स्टेज पर शाहरुख खान को देखकर फराह कहती हैं कि मुझे पता है तुम उसे एक्शन में ट्रेन कर रहे हो.

बता दें सुहाना बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं. उन्होंने जोया अख्तर की द आर्चीज से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके साथ अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा समेत कई कलाकार नजर आए थे. ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. अब किंग सुहाना का दूसरा प्रोजेक्ट है. किंग में शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: Anupama Spoiler: राही को बचाने के चक्कर में खुद के हाथ-पैर तुड़वाएगी 'अनुपमा', प्रेम पर लगेगा बड़ा इल्जाम, जाएगा जेल